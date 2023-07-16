محمد الجلاهمة

أبلغ مصدر أمني «الأنباء» بأن مغردا كويتيا جار إحالته الى السجن المركزي، وذلك عقب تحقيقات أجريت معه منذ عصر اليوم الأحد وانتهت قبل قليل.



وأصدر وكيل النائب العام قرارا بحبس المغرد 3 أسابيع احتياطيا لاتهامه بالقيام بعمل عدائي ضد المملكة العربية ‎السعودية الشقيقة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».



وكانت «الداخلية» استدعت المغرد ظهر اليوم وأحالته الى النيابة العامة، بعد أن أكدت في بيان صدر عنها امس أنها تتجه إلى إحالة الواقعة الى جهة الاختصاص وذلك لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحقه من قبل الجهات المعنية، ‏وإن وزارة الداخلية لن تقبل الإساءة بالقول أو الفعل وسوف تتعامل بحزم مع كل من يقوم بالإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل.



وأكدت الوزارة في البيان محافظتها على عمق العلاقات التاريخية الراسخة بين الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة.



‏ وأهابت بالجميع لعدم نشر وتداول كل ما من شأنه التدخل بشؤون الدول الشقيقة.