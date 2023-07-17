هادي العنزي



يباشر الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية تحضيراته للموسم الجديد 2023-2024 مساء اليوم بقيادة المدرب الوطني د.محمد المشعان، ومن المتوقع عدم مشاركة لاعبي منتخبنا الوطني الأول فواز عايض، وعذبي شهاب، ومهدي دشتي في التدريبات حتى مطلع الأسبوع المقبل، بعدما مدد الجهاز الإداري للسماوي إجازتهم لمدة أسبوع.



وقد أبرم الجهاز الإداري العديد من التعاقدات خلال فترة الانتقالات الصيفية المحلية، لتعزيز حظوظ الفريق في المنافسة على المراكز الأولى في الدوري، من بينهم سعود الجناعي، وزيد زكريا، وفهد صباح، ومعاذ الظفيري، ويوسف العنيزان، فيما غادر الفريق مبارك الفنيني إلى القادسية، وحمد القلاف إلى النادي العربي، وسيدخل «السماوي» في معسكر خارجي مطلع الشهر المقبل في تركيا أو صربيا.