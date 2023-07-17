يعقوب العوضي



انطلقت تدريبات المنتخب الوطني الأول لكرة اليد مساء أول من أمس على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم بقيادة المدرب المصري مجدي أبو المجد ومساعده المدرب الوطني فيصل صيوان ومدرب حراس المرمى محمد محمود بحضور 18 لاعبا استعدادا لدورة الألعاب الآسيوية في الصين سبتمبر المقبل.



وشهد التدريب رئيس الاتحاد المحامي أحمد الشحومي وأمين صندوق الاتحاد خالد طالب وعضو مجلس الإدارة مبارك الديحاني.



ورحب الشحومي باللاعبين، مشيدا بما قدموه طوال الفترة الماضية مع الأندية والمنتخبات الوطنية في مختلف المراحل السنية، مضيفا «إن ولاءنا لهذه الأرض ولصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد، وهدفنا الفوز في أي مباراة نخوضها رسمية أو ودية، حيث نسعى لرفع اسم وعلم الكويت وأن نصنع أمجادا وإنجازات جديدة تضاف لكرة اليد الكويتية في جميع المحافل الدولية».



وقال الشحومي «علينا تعزيز الروح القتالية وروح العائلة الواحدة والأخوة، بمعنى أن من يجلس على المدرجات أو على دكة البدلاء يشعر بما يشعر به اللاعبون داخل أرضية الملعب»، كما يجب علينا «وقف النتائج السلبية التي طالت كرة اليد الكويتية، ولنحقق ذلك علينا أن نتحلى بعقلية الفوز أمام كل المنتخبات مهما بلغت قوتها، ولنلعب لاسم وعلم وشعار دولتنا الحبيبة»، مؤكدا أن الظلم ممنوع تحت قبة الاتحاد، ومتعهدا بأن المساواة والعدالة ستطولان الجميع دون استثناء.



وقال المدرب أبو المجد ان اللاعبين سواسية ولا مكان لمن لا يعمل من أجل الكويت، مشيرا إلى ضرورة مضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة.



وأكد أمين الصندوق خالد طالب، أن كرة اليد الكويتية فيها الكثير من المواهب وأن اللاعبين ورغم الصعوبات التي يواجهونها لديهم القدرة على تحقيق الغاية المنشودة، مضيفا بالقول: لدينا مهمة دولية واستحقاق كبير منتظر وتدريبات اليوم هي الخطوة الأولى في بناء مرحلة الإعداد للدورة الآسيوية التي نراها قاعدة للانطلاق نحو مستقبل أفضل للعبة.