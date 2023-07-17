هادي العنزي



أكمل الجهاز الإداري لكرة القدم بنادي الصليبخات تعاقده مع 5 محترفين أجانب، ليعزز حظوظ فريقه في منافسات دوري زين للدرجة الأولى الموسم المقبل، وقد وصل جميع المحترفين الخمسة، ومن المتوقع أن يشاركوا جميعا في تدريبات الفريق التي تنطلق في الـ 8 مساء غد الثلاثاء على الملعب الفرعي بالنادي، بقيادة المدرب البرتغالي أنتونيو ميراندا.



وتنوعت تعاقدات الصليبخات، حيث تعاقد مع لاعبي منتخب سلطنة عمان يونس المحيجري ومعتصم المحيجري، ومهاجم منتخب مالاوي ونادي المحرق البحريني السابق محمد سولومبا، والجناح الأنغولي ديفيد، فيما تم التجديد للمدافع الإيفواري فؤاد بابا.



من جانبه، أكد رئيس جهاز الكرة بنادي الصليبخات حمود ماجد أن التعاقدات الأخيرة جاءت وفق حاجة الفريق الفنية، ومع عناصر مميزة في مراكزها، وقال:«نأمل بداية مميزة للفريق في الموسم الكروي المقبل، والتأهل للدوري الممتاز، وقد تم التعاقد مع الدولي العماني طلال خلفان ليكون مساعدا للمدرب البرتغالي ميراندا».