عبدالعزيز جاسم



يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت آخر مبارياته الودية في معسكره الحالي المقام بمدينة إزميت التركية عندما يلتقي مع القادسية السعودي اليوم استعدادا لخوض بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية التي ستقام منافساتها بالفترة من 27 الجاري حتى 17 أغسطس المقبل، حيث يتواجد «الأبيض» بالمجموعة الرابعة إلى جانب أندية شباب بلوزداد الجزائري والوحدة الإماراتي والرجاء المغربي.



وكان «الأبيض» قد تعادل في أولى مبارياته الودية مع أبها السعودي 1-1 ثم خسر الثانية أمام سباهان الإيراني 0-1، وسيعود غدا على أن يغادر إلى السعودية 20 الجاري.



ويدرك مدرب الكويت الصربي بوريس بونياك، أن مباراة اليوم تعتبر مهمة من ناحية الاستقرار على التشكيلة شبه النهائية للفريق التي ستخوض منافسات البطولة حيث تتبقى له ودية واحدة أخيرة قبل المشاركة عندما يلتقي الهلال السعودي 23 الجاري.



إلى ذلك، أجرى لاعب وسط «الأبيض» المغربي مهدي برحمة عملية جراحية بالركبة «تنظيف الغضروف» تكللت بالنجاح سيغيب على اثرها عن الملاعب لمدة شهر للعلاج والتأهيل.



تسعى ادارة نادي كاظمة للتعاقد مع الظهير الأيمن في الجهراء عبدالعزيز الرسام لسد حاجة الفريق في بعض المراكز التي تحتاج للتعاقد المحلي بدلا من المحترفين، حيث قدم الرسام مستوى مميزا في مركزه الموسم الماضي.



وفي النصر، وصل مساء أول من أمس المحترف الليبي المعتصم اللافي وانتظم في تدريبات الفريق أمس تحت قيادة المدرب الوطني ظاهر العدواني، حيث يستعد العنابي للمغادرة إلى معسكر في صربيا 28 الشهر الجاري، على أن يخوض خلاله 4 مباريات ودية وستكون العودة 16 اغسطس المقبل استعدادا لانطلاق دوري زين الممتاز في 24 منه. أعلن نادي اليرموك المشارك في دوري زين للدرجة الأولى، عن تعاقده مع المهاجم الإيطالي ماركو فونتانيلا (34 عاما)، وسبق له ان شارك في صفوف المحرق البحريني الموسم الماضي.



ويبحث «أبناء مشرف» عن العودة إلى دوري الأضواء بعدما أضاعوا فرصة التأهل الموسم الماضي.