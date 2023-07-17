أعلن الاتحاد الدولي للخماسي الحديث ان الكويت ستنظم أول بطولة للشرق الأوسط وآسيا خلال ديسمبر المقبل. وستقام البطولة بإشراف الاتحادين الدولي والآسيوي بشكل مشترك بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الكويتية ولجنة الخماسي الحديث في الكويت. وتعتبر هذه المنطقة هي الأكثر ممارسة وتطورا لرياضة الخماسي الحديث (البنتاثلون) بوجود أحد عشر اتحادا آسيويا تتمتع بعضوية الاتحاد الدولي للعبة هي بالإضافة الى الكويت كل من البحرين وأفغانستان وإيران والعراق ولبنان وفلسطين وقطر والسعودية وسورية والإمارات العربية المتحدة.



وكانت بطولة العالم للشباب التي اختتمت مؤخرا في مدينة الإسكندرية المصرية قد شهدت عهدا جديدا لرياضة الخماسي الحديث «البنتاثلون» باستبدال رياضة الفروسية الباهظة الثمن باختراق الضاحية «الموانع» وهي أكثر سهولة وشعبية. وتضم الرياضة التقليدية للخماسي الحديث - التي قدمها مؤسس الألعاب الأولمبية الحديثة المبتكر الفرنسي البارون بيير دي كوبرتان - إلى الألعاب الأولمبية في عام 1912 - المبارزة والموانع والسباحة والجري «الجمع بين الجري والرماية» للفئات العمرية.