الكندري: نظام معلومات إدارة النفايات "إيميسك ويست" من الأنظمة المتطورة في إدارة ومراقبة ومتابعة عمليات جمع ونقل ومعالجة النفايات





أعلنت مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالوكالة سميرة الكندري فوز الهيئة بجائزة التميز في نظم المعلومات الجغرافية للعام 2023 من معهد أبحاث النظم البيئية "esri" بالولايات المتحدة الأميركية عن نظام معلومات إدارة النفايات "إيميسك ويست".



وقالت الكندري: إن الهيئة حصلت على هذه الجائزة خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر العالمي لمستخدمي نظم المعلومات الجغرافية الذي عقد أخيرا في مدينة سان ديجو الأميركية.



وذكرت ان الجائزة تأتي تقديرا لجهود الهيئة في مجال حماية البيئة وتحسين جودة الحياة في البلاد وتمثل اعترافا دوليا بجهودها في مجال نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها في إدارة النفايات.



واكدت انها تعد خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة البلاد كمركز إقليمي للتميز والابتكار في مجال التحول الرقمي وتطبيق التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز الاستدامة وحماية البيئة.



وأشارت الكندري إلى أن نظام معلومات إدارة النفايات "إيميسك ويست" من الأنظمة المتطورة التي تستخدم في إدارة ومراقبة ومتابعة عمليات جمع ونقل ومعالجة النفايات في البلاد إضافة إلى أنه يساعد في تحسين كفاءة عمليات إدارة النفايات واتخاذ القرارات السليمة مما يساعد على تقليل الأثر البيئي للنفايات وحماية البيئة من التلوث.



واوضحت أنه سيتم تسليم الجائزة بشكل رسمي إلى الهيئة العامة للبيئة خلال الأسابيع المقبلة من قبل الممثل المعتمد لمعهد أبحاث النظم البيئية الأمريكي في البلاد.