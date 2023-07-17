عاد المهاجم البرازيلي جوستافو سوزا لاعب فريق جيونبك الكوري إلى دائرة اهتمامات الأهلي المصري مرة أخرى بقوة، وتسير المفاوضات بين الجانبين حاليا للوصول لاتفاق نهائي لعقد الصفقة. ويعد سوزا من القلائل الذين طلبهم السويسري كولر بنفسه لدعم مركز رأس الحربة في القلعة الحمراء، ما دفع الإدارة للدخول في مفاوضات معه للمرة الثانية بعد فشل ضمه في يناير الماضي.

وتناثرت الشائعات في المرة الأولى حول أسباب فشل الصفقة، أبرزها ما تردد عن قيام لاعب الفريق السابق البرازيلي سافيو بنقل صورة خاطئة لمواطنه بتأخر صرف مستحقات اللاعبين المحترفين ووجود أزمة سيولة مالية بالنادي، كما أن وكيل اللاعب طلب ما يزيد على 500 ألف دولار عمولة، وهو ما رفضته إدارة الأحمر.

ويلعب جوستافو سوزا (29 عاما) ضمن صفوف جيونبك الكوري منذ يوليو 2020، ويمتد عقده حتى يونيو 2024، وتبلغ قيمته الحالية نحو 900 ألف دولار، وخاض مع الفريق 126 مباراة سجل خلالها 51 هدفا وصنع 16.

الى ذلك تقدمت أندية البنك الأهلي وزد وفاركو بعروض لمدافع النادي الأهلي أيمن اشرف الذي انتهت علاقته بالمارد الأحمر رسميا وأصبح لاعبا حرا، ولم يشارك أشرف مع الأهلي في أي مباراة تحت قيادة مارسيل كولر لعدم اقتناعه بمستواه الفني نهائيا ما جعله يمنح إدارة النادي الضوء الأخضر لرحيله، ومن المقرر أن يحسم أشرف وجهته في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وفي إطار آخر، رفضت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا التعليق على بيان الأهلي بشأن العمل على تطوير منظومة التحكيم قبل انطلاق الموسم الجديد.

وصرح مصدر مسؤول بلجنة الحكام قائلا: «يكفي القول ان الأهلي فاز بـ3 بطولات بحكام مصريين وهي الدوري، وكأس مصر، وكأس السوبر، كما فاز بالقمة على حساب الزمالك في وجود حكم مصري».

وكان النادي الأهلي قد أرسل خطابا رسميا للاتحاد المصري يطلب فيه ضرورة مضاعفة الاهتمام والعمل على تطوير منظومة التحكيم في الموسم القادم بشكل عام وبالأخص منظومة «VAR» للارتقاء بمستوى التحكيم المصري وإرساء العدالة بين الفرق المتنافسة.