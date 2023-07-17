المحرر الأمني

قالت وزارة الداخلية ان رجال الإدارة العامة لخفر السواحل بالتعاون مع جناح طيران الشرطة تعاملوا على الفور مع بلاغ ورد بإصابة أحد البحارة وتعرض (لنج) للصيد لعملية سلب بالقوة، وعند وصولهم الى موقع البلاغ تبين خروج لنج الصيد خارج المياه الإقليمية الكويتية بما يتعدى 7 أميال بحرية واصابة أحد البحارة ووفاته، وتم اعتراض اللنج على الشريط الحدودي واخذ المصاب وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة.

‏وذكرت وزارة الداخلية انها قامت بالتحذير بشكل متكرر حول هذا الشأن، مهيبة بالجميع الى ضرورة الالتزام وعدم الخروج من المياه الإقليمية الكويتية حتى يكونوا تحت حماية وزارة الداخلية حفاظاً على سلامتهم.