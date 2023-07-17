المحرر الأمني



ذكر مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام العميد محمد بدر الغريب، أن قوة الإطفاء العام انتهت من جميع الاستعدادات الخاصة بشهر محرم عبر تأمين الحسينيات في البلاد.



وأوضح أن إدارة العمليات المركزية فعلت خطة لتوزيع نقاط، والتي حددت في 14 موقعا بجميع المحافظات ذات الكثافة بعدد المرتادين وذلك للتدخل السريع في حالات الطوارئ، وتم تزويد هذه النقاط بآليات وقوة عاملة بالإضافة إلى رفع الجهوزية في جميع مراكز الإطفاء .



وأضاف العميد محمد بدر الغريب، أن الخطة التي أعدتها قوة الإطفاء العام شملت عددا من الجولات التفتيشية المكثفة من قبل قطاع الوقاية على الحسينيات بمختلف المحافظات، والتي تولت عملية التأكد من استيفاء اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق .



وشدد العميد محمد بدر الغريب على ضرورة تعاون المواطنين والمقيمين مع فرق قوة الإطفاء العام وتنفيذ تعليماتها، مشيدا في الوقت نفسه بتعاون أصحاب الحسينيات وتفهمهم جميع الاشتراطات، والذين أبدوا تعاونا كبيرا لتطبيق الخطط المعدة لذلك لتحقيق الأمن المجتمعي.