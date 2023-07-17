أكد الكرملين أن الاتفاق حول تصدير الحبوب الأوكرانية «انتهى عمليا»، لكن روسيا مستعدة للعودة إليه «فورا» عند تلبية شروطها.

وأوضح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف «اتفاق البحر الأسود انتهى عمليا» الاثنين، مضيفا «ما ان يلبى الجزء المتعلق بروسيا (في الاتفاق) ستعود روسيا فورا إلى الاتفاق حول الحبوب».



على الفور، دعت الحكومة الألمانية روسيا الى تمديد العمل باتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية، مؤكدة أهميتها للأمن الغذائي العالمي.

ووصفت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين قرار روسيا بتعليق اتفاق تصدير الحبوب في البحر الأسود بأنه «خطوة أنانية»، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل لضمان الأمن الغذائي للدول الفقيرة.



وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة تبلغت قرار الكرملين.



وأوضحت لوكالة «تاس» العامة للأنباء «أبلغت روسيا رسميا الطرفين التركي والأوكراني فضلا عن الأمانة العامة للأمم المتحدة معارضتها تمديد الاتفاق».



وأتت تعليقات بيسكوف بعد ساعات على هجوم أوكراني بمسيرات بحرية استهدف جسرا حيويا يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم التي احتلتها موسكو من أوكرانيا. وأدى الهجوم إلى مقتل مدنيين اثنين.



إلا ان الناطق باسم الكرملين أكد ان قرار عدم التمديد «غير مرتبط» بهذا الهجوم، موضحا أن هذا كان موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل الهجوم حتى.



ولقي زوجان حتفهما وأصيبت ابنتهما فيما وصفته روسيا بهجوم إرهابي على جسر القرم وهو شريان رئيسي للقوات الروسية التي تقاتل في أوكرانيا ومشروع يفتخر به الرئيس فلاديمير بوتين وافتتحه شخصيا.



وتحدثت تقارير عن انفجارات قبل الفجر على الجسر الذي يضم طريقا للمركبات وخطا للسكك الحديدية يبلغ طوله 19 كيلومترا يربط روسيا بشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا عام 2014.



وأظهرت صور انفصال قسم من الطريق على الجسر وكان يميل جانبا وحواجز معدنية ملتوية تتدلى منه. وأظهرت لقطات سائقين يكبحون سياراتهم بشدة بعد الحادث بقليل. وتوقفت حركة المرور.



وارتفعت عقود القمح الآجلة في بورصة شيكاغو التجارية 3.4% إلى 6.84 دولارات للبوشل (وهو مكيال إنجليزي للحبوب)، بعد أن ارتفع في وقت سابق أكثر من 4%.



وروسيا وأوكرانيا من أكبر منتجي المحاصيل الزراعية في العالم، ولاعبان رئيسيان في أسواق القمح والشعير والذرة وزيوت اللفت ودوار الشمس. وتهيمن روسيا أيضا على سوق الأسمدة.