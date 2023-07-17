مريم بندق

كشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة ل " الأنباء"، عن أن خطة ديوان الخدمة المدنية للتسجيل في التوظيف الحكومي تتضمن فتح فترتين جديدتين لتسجيل الراغبين في العمل بالوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية.

وأوضحت المصادر أن الفترة الأولى ستكون بتاريخ 1 سبتمبر وتستمر حتى 15 منه ، واستطردت بقولها: وستنطلق الفترة الثانية في 1 ديسمبر حتى 15 منه.

وطمأنت المصادر منتظري الوظيفة الحكومية بأن جهود رئيس ديوان الخدمة المدنية د. عصام الربيعان مستمرة من الآن في التنسيق مع الجهات الحكومية، لتلقي المزيد من الاحتياجات الوظيفية من التخصصات التي تتناسب وطبيعة عمل كل جهة حكومية ،تمهيدا لإعلان أكبر عدد من المرشحين للتوظيف من المنتظرين المسجلين على الفترات السابقة أو الجديدة.