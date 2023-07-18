وفاء الصراف: الوزارة سعت للتوسع بالابتعاث في مختلف التخصصات العلمية والأدبية والطبية المرتبطة باحتياجات التنمية وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل

جيمس هولتسنايدر: هناك الكثير من الجامعات العظيمة في العالم لكنكم اخترتم الخيار الصحيح فأفضلها الجامعات الموجودة في الولايات المتحدة

تركي المغري: الإقبال على الدراسة في الولايات المتحدة الأميركية بعيداً عن أرض الكويت يعتبر قراراً شجاعاً يعكس رغباتكم الطموحة



ثامر السليم



وسط حضور طلابي لافت، نظم الاتحاد الوطني لطلبة الكويت- فرع الولايات المتحدة الأميركية لقاءه التنويري السنوي للطلاب والطالبات المستجدين المقبولين بخطة البعثات لوزارة التعليم العالي برعاية وزير التعليم د.حمد العدواني وبحضور القائم بأعمال السفارة الأميركية في الكويت جيمس هولتسنايدر، وممثلة وزارة التعليم العالي الوكيل المساعد لشؤون البعثات والمعادلات بالتكليف وفاء الصراف والنائب حمد العليان، وشهد اللقاء عدد كبير من الطلبة وأولياء أمورهم.



كوكبة من المتميزين



في البداية، قالت ممثلة وزارة التعليم العالي الوكيلة المساعدة لشؤون البعثات والمعادلات بالتكليف وفاء الصراف: أتقدم بالشكر الجزيل لوزير التعليم د.حمد العدواني على رعايته الكريمة للقاء التنويري للطلبة المبتعثين بوزارة التعليم العالي للعام الدراسي 2023-2024 المقبولين في الولايات المتحدة الاميركية، والشكر موصول لكل من ساهم في تنظيم هذا اللقاء وما سبقه من اجراءات وجهود بذلت وذلك للقاء كوكبة من ابنائهم الخريجين المتميزين المزمع ابتعاثهم في الخارج



وتابعت قائلة: لا يسعني بهذه المناسبة الا ان اتقدم لكم بالتهنئة على جهودكم المستمرة ومثابرتكم العلمية خلال مرحلتكم الدراسية والتي تكللت بالنجاح والتفوق والقبول ببرامج الابتعاث لوزارة التعليم العالي، مشيرة الى انه انطلاقا من تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة للاستثمار في رأس المال البشري ورفع كفاءة مواردنا البشرية فقد سعت الوزارة للتوسع في الابتعاث في مختلف التخصصات العلمية والادبية والطبية المرتبطة باحتياجات التنمية بتوفير فرص مميزة لأبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات لاختيار افضلها، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في دولة الكويت.



وأكدت الصراف انه حان الوقت لتمثلوا بلدكم الكويت خير تمثيل ولتكونوا سفراء لها من خلال جهدكم واجتهادكم والتزامكم بديننا وبعاداتنا وتقاليدنا، والحرص على المثابرة والتحصيل العلمي لنيل اعلى مراتب النجاح، لافتة الى انه حين ذلك فإننا بانتظار لحظة نهاية تحصيلكم العلمي لاستقبالكم في الكويت ولتكونوا اضافة مضيئة لمسيرة التقدم والتنمية لدولتنا الحبيبة الكويت.



الكويت دولة عظيمة



بدوره، قال القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى البلاد جيمس هولتسنايدر: أشكر وزارة التعليم العالي ومن حضرت لتمثيل الوزير أيضا، وأشكر كل الزملاء الذين عملوا في دعم إقامة هذه المناسبة، مؤكدا ان الكويت دولة عظيمة وأفضل ما فيها هم شعبها وأفضل ما في شعبها هم شبابها.



وأضاف هولتسنايدر: بينما أنظر إلى كل الشباب الكويتيين الحاضرين هنا الليلة، يمكنني أن أقول لكم: أنتم اخترتم الخيار الصحيح، فهناك الكثير من الجامعات العظيمة في العالم لكن أفضلها هو الجامعات الموجودة في الولايات المتحدة.



وزاد: اننا نشعر بحماس كبير حين نرى أن أفضل من في الكويت سيذهبون للانضمام إلى أفضل الجامعات في العالم، لافتا الى ان هذا حال رؤساء الوزراء والرؤساء والزعماء من مختلف أنحاء العالم، وكذلك أفضل الجراحين والعلماء، الذين نالوا درجاتهم العلمية من الولايات المتحدة وهناك الكثير من أفضل القادة في الكويت، ممن حصلوا على درجاتهم العلمية من الولايات المتحدة وأنتم ستنضمون إلى هؤلاء، بصفتكم الجيل الخامس مــــن الطلاب الكويتيين (الذين سيدرســون بالولايات المتحدة).



وكشف هولتسنايدر أن نحو ألف منكم سيذهبون في مغامرة جديدة، تقومون فيها باكتساب معرفة جديدة عن أنفسكم، كما ستكتسبون المزيد من المعرفة عن العالم من حولكم، فسواء إذا ما أصبحتم أطباء أو مهندسين أو رجال أعمال ناجحين أو سواء إذا ما أنتهي بكم الأمر إلى التخصص في مجال مثل الأمن السيبراني، أو إذا ما تخصصتم في مادة علمية جديدة، لا نعرف عنها الآن شيئا بعد، فإن المستقبل يظل مفتوحا على مصراعيه أمامكم، ونحن بحق متحمسون، ومتطلعون بإخلاص إلى الترحيب بكم في الولايات المتحدة.



فريق من أجلكم



وبين هولتسنايدر ان وزارة التعليم العالي لديها فريق عظيم يتكون من موجهين ثقافيين، موجودين فقط لمؤازرتكم، طوال الطريق عبر كافة خطوات رحلتكم داخل الولايات المتحدة، فسواء أكنتم تعيشون في كاليفورنيا أو في نيويورك أو أريزونا أو كولورادو أو فلوريدا، وأينما سينتهي بكم الأمر، فسيكون هناك دوما من أجلكم، بيت وجامعة، وسيكون كلاهما رائعا بحق.



وتابع قائلا: إذا ما كنتم ما زلتم في مرحلة الاستفسار عن الإجراءات الإدارية والبيانات اللوجستية، فإننا سوف نخصص يوما نكرسه جميعا لكل ما يخص تأشيرات الدخول، في يوم 25 يوليو، وسوف تحصلون على معلومات أكثر عن هذا الأمر لدى الطاولة المخصصة لتأشيرات الدخول، في وقت لاحق من هذه الأمسية، إذا ما طرأت في أذهانكم أية أسئلة.



أهم محطات الحياة



من جانبه، قال رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة تركي المغري إن الاتحاد يحرص على اقامة اللقاء التنويري السنوي للطلبة والطالبات الراغبين في استكمال دراستهم الاكاديمية في الولايات المتحدة الأميركية ويسعدنا تواجدكم وتفاعلكم معنا، متوجها بالتهنئة لكم ولأولياء أموركم على اجتيازكم المرحلة الثانوية بأكمل وجه وأبارك لكم انتهاءكم من أهم محطات الحياة.



وتابع المغري: ما أنتم عليه اليوم نتيجة جهود متراكمة وطموحات متواترة من سنوات طويلة، فليكن تواجدكم في هذه الليلة تذكيرا بامتيازكم وتعزيزا لنجاحكم، والاهم هو تشريفكم لآبائكم وأمهاتكم، مشيرا الى ان الاقبال على الدراسة في الولايات المتحدة الاميركية بعيدا عن ارض الكويت يعتبر قرارا شجاعا يعكس رغباتكم الطموحة ويشحذ هممكم الدؤوبة، ولعل ابرز من هذه التوفيق باختياركم لدياركم تتصدر التفوق العلمي والعملي في شتى مجالات الحياة واختياركم لديار تحتوي اقوى جامعات العالم، فلا يغيب عن اذهانكم بان الولايات المتحدة الاميركية تعتبر حاضنة للمؤسسات الاكاديمية التي تحتل المراتب الاولى تصنيفا في جودة التعليم وارتقاء التفكير وكذلك تتميز في تقديم احدث الوسائل التربوية مما لا شك فيه سيسهل لكم عملية التحصيل العلمي على أتم وجه.



وقال المغري: لا يخفى عليكم مدى جدية المشوار وأهمية الاستمرار على خطى العزم في مسيرة التحصيل العلمي، فبالعلم تلتقي المجتمعات وتتقدم الحضارات، مؤكدا انها سنوات تمضي ونراكم بيننا في خدمة الكويت فانتم مخرجات الغد وبكم نرى الكويت اجمل، متمنيا لكم كل التوفيق والنجاح في دروبكم العملية والعملية ونذكركم بشعارنا بأن الاتحاد «من لحظة قرارك الى استقرارك» وهذا وعد وعهد بينا وبينكم.



من جانبه، أكد مدير إدارة العلاقات المؤسسية بشركة زين الكويت حمد المصيبيح، حرص الشركة على التواصل مع أبناء الكويت المبتعثين وبالأخص في الولايات المتحدة الأميركية كونهم يمثلون اكبر تجمع للطلبة الكويتيين في الخارج، مضيفا: ونحن نعتبرهم سفراء الكويت وأصبحت «زين» جزءا لا يتجزأ من عائلة NUKS.



وأشار المصيبيح إلى رعاية شركة «زين» لأنشطة الاتحاد الوطني لطلبة الكويت في أميركا على مدار سنة كاملة، مؤكدا أن تلك الشراكة ليست جديدة على «زين» كونها الشريك الاستراتيجي للاتحاد لما يقارب 20 عاما منذ تأسيسه. وتمنى التوفيق للطلبة المقبولين في خطة البعثات الخارجية لهذ العام في مرحلتكم الجامعية القادمة، مثمنا للاتحاد هذا اللقاء التنويري للطلبة المستجدين لتحديد وتنوير كافة الأولويات لهم ووضع النقاط على الحروف وهذه تجربة لكم في حياتكم وعليكم الاستفادة منها.



ثمرة جهود متراكمة



من جهته، قال رئيس مجموعة «مستجد» التابعة للاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة شملان بورحمة ان وصول الطلبة لهذه المرحلة يأتي كثمرة جهود متراكمة خلال فترة الدراسة السابقة، مؤكدا أنه يجب على الطلبة الجد والاجتهاد كي يحققوا ما يطمحون اليه.



وأضاف أن قرار الدراسة في الخارج يعتبر من القرارات الشجاعة لاسيما في الدول التي تتميز بأعلى مستوى من الجامعات المتقدمة، مؤكدا أن الطالب والطالبة سيمرون بتجارب ومراحل بناء شخصية الفرد، فأميركا فرصة تجارب وزيادة معرفة وتعلم ويجب عليك أن تكون ثابتا على مبادئك التي تربيت عليها.



الجامعات الأميركية قوية



تخلل اللقاء حلقة نقاشية لكل من عضو هيئة التدريس بقسم الهندسة الصناعية بكلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت د.محمد الزايد وعضو هيئة التدريس بقسم الهندسة الصناعية بكلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت د.اسراء العيسى عرضا تجربتهما حينما كانا طالبين يدرسان في الولايات المتحدة الأميركية والظروف التي مرا بها خلال دراستهما، واكدا ان الجامعات الاميركية معروفة بقوتها وسمعتها الاكاديمية العالية، وان الانفتاح على طلبة من جنسيات اخرى يساعد على تقوية اللغة الانجليزية لدى الطالب وأيضا التعلم من الثقافات المختلفة الاخرى.



وحثا الطلاب والطالبات باستغلال فرصة وجودهم في اميركا والتعلم واكتساب المهارات والخبرات من المجتمع الاميركي.



باقة ورد



باقة ورد لمنظمي اللقاء التنويري الذي نظمه الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع أميركا برئاسة رئيس الاتحاد تركي المغري للجهود المبذولة، فعساكم عالقوة.



من أجواء اللقاء



٭ بدأ القائم بأعمال السفارة الأميركية في الكويت جيمس هولتسنايدر كلمته للخريجين والمقبولين في خطة البعاث الخارجية الى أميركا بقوله «الف مبروك» باللغة العربية.



٭ تألق عريف الحفل المذيع الإعلامي ضاري البليهيس خلال اللقاء عبر الانتقال بين فقراته بطريقة إبداعية رائعة.



٭ قال احد الطلبة المستجدين الحاضرين للقاء التنويري عبدالعزيز العنزي انه كان حريصا على حضور اللقاء للاستفادة من المعلومات التي ذكرت خلال اللقاء، موجها جزيل الشكر والتقدير للقائمين على الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الأميركية على جهودهم.



٭ وجه الطالب المستجد في اميركا يوسف المطيري الشكر الجزيل للاتحاد على حسن تنظيم اللقاء التنويري الشتوي، مؤكدا ان خدمات الاتحاد توفر على الطلبة الكثير من الجهد والوقت، متمنيا لهم دوام التوفيق.