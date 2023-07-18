أطلقت شركة أعيان العقارية تطبيقها الإلكتروني «عناية»، سعيا منها لتوظيف الوسائل الحديثة لمواكبة التطور التكنولوجي وتقديم خدمات رقمية مبتكرة متخصصة في مجال الخدمات العقارية.



وبهذه المناسبة، أفاد أحمد العلي المدير التنفيذي لإدارة العقار وأملاك الغير بأن الشركة تمكنت من تشغيل تطبيقها الإلكتروني «عناية» المتخصص بتقديم خدمات الصيانة المتكاملة والتي تخدم القطاع العقاري بجميع شرائحه سواء كانوا أصحاب منازل أو ملاكا للعقار أو مستأجرين، ويشمل التطبيق جميع الخدمات المتعلقة بأعمال الصيانة وبمختلف أنواعها مثل التكييف والكهرباء والصبغ والسباكة وأعمال النجارة وغيرها من الخدمات الأخرى ذات الصلة حيث يمكن للعميل طلب أي خدمة من خلال التطبيق وستتم تلبية احتياجاته خلال فترة وجيزة وبتكلفة مناسبة تتناسب وحجم الجودة المقدمة. كما أنه جار العمل على تطوير التطبيق لتوفير خدمات أخرى إضافية ومتنوعة في المستقبل لمواكبة السوق المحلي، ومن أبرز تلك الخدمات تحصيل الإيجارات «أونلاين» إضافة إلى متجر إلكتروني متخصص يقدم كل لوازم العائلة واحتياجاتها المنزلية ويعد مركز (لوازم عائلة) إلكترونيا يهدف إلى توفير وبيع كل ما يتعلق بالمنتجات والمستلزمات والمواد الخاصة بأعمال الصيانة بكل أنواعها، وكذلك تقديم خدمة توصيل الطلبات حسب حاجة العميل لتوفير الوقت والجهد على المستأجرين وأصحاب المنازل وبتكلفة مناسبة. كما أكد أن الشركة حريصة كل الحرص على أن تكون الخدمات المقدمة بأعلى معايير الجودة وبمستويات فنية عالية تتناسب مع سمعة الشركة ومكانتها في السوق المحلي وبما يحقق رغبات وطموحات عملائها.