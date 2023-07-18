عاطف رمضان



أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عن اطلاق التيار الكهربائي بمدينة المطلاع السكنية بالضاحية N9 في أجزاء من قطعتي 3 و4، والضاحية N6 في أجزاء من قطعتي 2 و4.



وأضافت «الكهرباء» انه تم التشغيل بالتعاون مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية، مشيرة الى انها ستستقبل طلبات ايصال التيار الكهربائي لـ 1499 قسيمة منها 737 للضاحية N9 و762 للضاحية N6.



وفي قطعة رقم 3 من الضاحية N9 سيتم استقبال الطلبات لـ 214 قسيمة وأرقامها تبدأ من قسيمة 30 إلى 32، ومن 34 إلى 60، وقسائم ارقام 73 و75 و77 و79 و81، ومن 83 الى قسيمة 214 ومن 218 الى 239، وقسائم ارقام 241 و243 و245 و247 و249، وقسائم 251 و253 و255 والقسائم 401 و402 و406، ومن 408 الى 421.



أما في قطعة 4 من الضاحية N9 فعدد القسائم التي سيتم ايصال التيار الكهربائي لها 523 قسيمة، وهي كالتالي: من قسيمة 1 الى 297 ومن 299 الى 475 وقسيمة رقم 481 و483، ومن 485 الى 515 ومن 517 الى 519 ومن 533 الى 567.



وفي الضاحية N6، قطعة 2 سيتم استقبال طلبات 582 قسيمة وفي قطعة 4 نحو 180 قسيمة.



وفي قطعة رقم 2 من القسيمة 1 الى 582، وفي قطعة 4 فأرقام القسائم من 313 الى 392 والقسائم 484 و485 و487 و489 ومن 491 الى 573 بالإضافة الى قسيمة 575 ومن 607 الى 617 و619.