ضمن مساعيها الدؤوبة لصقل وتدريب المواهب الشابة، شاركت شركة الخطوط الجوية الكويتية في برنامج «لوياك» للتدريب المهني «درب» في الصيف خلال الفترة من 16 الجاري حتى 26 أغسطس المقبل وذلك لتدريب الطلبة والطالبات في دوائر الشركة المختلفة.



وفي هذا الصدد، قال مساعد الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة محمد الفواز: للعام الثاني على التوالي ترحب الخطوط الجوية الكويتية دائما بأبنائها الطلبة وذلك في إطار حرص الشركة المتواصل على تدريب وتأهيل الأجيال القادمة وصقل مواهبهم وتنميتها من خلال البرامج المتواصلة التي تنظمها الشركة باستمرار وتعريفهم بتاريخ وإنجازات ناقلهم الوطني، كما يعد هذا البرنامج التدريبي مميزا كونه يختص بقطاع الطيران فقط والذي تقدمه الخطوط الجوية الكويتية، حيث شاركت «الكويتية» في برنامج «درب» بالتعاون مع منظمة «لوياك» والذي يتضمن تدريب نحو 30 منتسبا ومنتسبة.



وتابع الفواز: ستقوم الخطوط الجوية الكويتية باستقبال الطلبة بعدد من الدوائر للتعرف بآلية العمل في قطاع الطيران خاصة في مبنى الركاب رقم 4 ومكاتب مبيعات الشركة في أنحاء البلاد، حيث سيتم تدريب الطلبة والطالبات على طريقة حجز تذاكر السفر والتعامل مع العملاء بالإضافة الى تدريبهم أيضا على كيفية إنهاء إجراءات السفر في منطقة وزن الأمتعة.



من جانبها، قالت مدير استقطاب المواهب في الشركة آلاء الياقوت: إن الناقل الوطني للكويت جزء لا يتجزأ من مجتمعنا الكويتي بكل أطيافه وشرائحه، حيث تحرص الشركة بشكل دائم ومستمر على تطبيق استراتيجياتها وسياساتها للمسؤولية الاجتماعية من خلال دعم القطاع التعليمي بشكل خاص وهو ما يتجسد في المشاركة في هذا البرنامج والبرامج الأخرى التي اعتادت أن تقوم بها.



وذكرت الياقوت أن «الكويتية» تحرص أيضا على مشاركة ودعم وتشجيع المجتمع الكويتي في الفعاليات والمناسبات التي تعود بالمنفعة على الوطن وأبنائه الأعزاء ومن أهمها هذا القطاع، حيث لا تألو جهدا في مشاركة المنظومة التعليمية في البلاد بفعالياتها.