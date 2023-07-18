نظم بيت التمويل الكويتي (بيتك) حفلا تكريميا خاصا للمتفوقين من أبناء موظفيه الحاصلين على نسبة 90% وأكثر في اختبارات الثانوية العامة وعددهم 43 طالبا وطالبة، في مبادرة يحرص البنك على تنفيذها سنويا، بما يؤكد التزامه بدعم الموظفين وعائلاتهم، وتشجيعهم على النجاح في جميع جوانب حياتهم.



وأقيم حفل التكريم في قاعة الراية بحضور رئيس الموارد البشرية والتحول للمجموعة زياد العمر، الذي تقدم خلال كلمته في حفل التكريم بالتهنئة للمكرمين ولذويهم على التفوق الذي جاء نتيجة مثابرة واجتهاد طوال الأعوام الماضية، معربا عن ثقته بقدرتهم على مواصلة تحقيق النجاح في مسيرتهم الأكاديمية والمهنية.



وأكد العمر أهمية دعم وتشجيع الموظفين وعائلاتهم، مبينا ان النجاح الأكاديمي لأبناء الموظفين يعكس الدور الحيوي الذي يلعبه الأهل في دعم تطلعات أبنائهم والمساهمة في تحقيق طموحاتهم.



ولفت الى أن «بيتك» يعتبر الموظفين وأسرهم جزءا لا يتجزأ من نجاحه ونموه كمؤسسة مالية رائدة، مبينا ان البنك يتميز ببيئة عمل عائلية، مؤكدا الحرص على مشاركة الموظفين مناسباتهم المختلفة، مشيرا إلى أن تميز موظفي «بيتك» ونجاحهم واستقرارهم الوظيفي وتطورهم الأكاديمي والعملي، من اهم اسباب نجاح وتفوق ابنائهم المحتفى بهم. وأوضح أن المرحلة القادمة تتطلب تحديات مختلفة على جميع النواحي، وتتطلب مواصلة الاجتهاد والمثابرة ومعرفة التخصص المناسب لشغف الطالب والذي يتماشى بنفس الوقت مع متطلبات سوق العمل، حتى يتمكن من تحقيق النجاح في حياته المهنية بعد التخرج.



وأكد للطلبة أهمية تحديد أهداف واضحة لمستقبلهم من الناحية الاكاديمية والمهنية، والاستمرار في التعلم وتطوير المهارات لتحقيق استمرارية في النجاح.



من جانبهم، أعرب الطلبة المكرمون وذووهم عن سعادتهم وامتنانهم لـ«بيتك» على هذا التكريم والتقدير الذي يدفعهم الى بذل المزيد من الجهود والعطاء لمواصلة النجاح.