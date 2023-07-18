حمد البحر: أرباحنا تعكس تنوع أعمالنا وقوة ميزانيتنا العمومية.. وواثقون بتحقيق المزيد من النجاحات

عصام الصقر: واصلنا البناء على زخم قوي بمحركات الأداء التشغيلية وحققنا نمواً بأعمالنا الرئيسية



أعلن بنك الكويت الوطني نتائجه المالية عن الأشهر الستة الأولى من العام 2023 والمنتهية في 30 يونيو 2023، حيث سجل البنك أرباحا صافية بقيمة 275.3 مليون دينار خلال تلك الفترة، بنمو بلغت نسبته 15.8%، مقارنة بـ 237.8 مليون دينار لذات الفترة من العام 2022.

كما سجل البنك صافي ربح عن فترة الأشهر الثلاثة من العام والمنتهية في 30 يونيو 2023 بواقع 141.1 مليون دينار بنمو على أساس سنوي نسبته 16.4%، ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية يونيو من العام 2023 بواقع 5.3% على أساس سنوي، لتبلغ 36.1 مليار دينار.

كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 21.6 مليار دينار مرتفعة بنسبة 7.1% على أساس سنوي، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 3.6 مليارات دينار، بارتفاع بلغت نسبته 6.6% على أساس سنوي، وقرر مجلس إدارة البنك الموافقة على توزيع 10% أرباحا نقدية نصف سنوية للسهم عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2023، ما يعادل 10 فلوس لكل سهم.

وفي إطار تعقيبه على النتائج المالية لبنك الكويت الوطني عن فترة الأشهر الستة الأولى من العام 2023، قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني حمد البحر: «حقق بنك الكويت الوطني نتائج مالية قوية في النصف الأول من 2023، ليعكس أداؤنا خلال النصف الأول مزيج أعمالنا المتنوع وقوة وحجم ميزانيتنا العمومية. ويؤكد على أننا نسير بخطى ثابتة في مسار تقديم قيمة مضافة مستدامة وطويلة الأجل لعملائنا ولمجتمعاتنا ومساهمينا».

وأضاف البحر: «تبرهن استراتيجيتنا للنمو وإدارتنا الحصيفة لكل من المخاطر ورأس المال، إلى جانب مزيج أعمالنا المتنوع على قوتنا واستقرارنا وسط بيئة اقتصادية عالمية مليئة بالتحديات».

وأشار إلى أن الوطني يواصل جني ثمار استثماراته الاستراتيجية في التكنولوجيا وفي موظفيه، مؤكدا ثقته في قدرة البنك على تحقيق المزيد من النجاحات التي تلبي احتياجات عملائه المتنامية.

وقال البحر: «إن التزامنا بتعزيز ولاء عملائنا وإعادة الاستثمار المجتمعي وتبني أعلى معايير الاستدامة يعزز مكانتنا كبنك رائد في المنطقة ويدعم فرص النمو على المدى الطويل».

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر: «سجلنا أرباحا قوية في النصف الأول من 2023، وحافظنا على مسار استراتيجيتنا الرامية إلى تعظيم أعلى العوائد لمساهمينا وبما يتماشى مع مستهدفاتنا طويلة الأجل».

وأشار الصقر إلى أن المعنويات تجاه البيئة التشغيلية في الكويت تشهد تحسنا تدريجيا خلال الفترة الماضية بعد انتخاب البرلمان الجديد، معربا عن أمله في أن ينعكس ذلك على تلقي البيئة التشغيلية مزيدا من الزخم خلال النصف الثاني من العام.

وأكد أن قطاعات أعمال البنك الرئيسية واصلت البناء على الأداء القوي الذي حققه البنك مطلع العام الحالي، مشيرا إلى أن الاستقرار في البيئة التشغيلية سيكون محفزا لأداء أفضل خلال الفترة المقبلة.وأوضح أن صافي الإيرادات التشغيلية ارتفع في النصف الأول من 2023 بنسبة 18.8% ليبلغ 565.9 مليون دينار كويتي بفضل النمو القوي في صافي دخل الفوائد وصافي الاتعاب والعمولات.

وقال الصقر: «الأسس الصلبة التي يتمتع بها البنك وسجلنا الحافل في تقديم أداء مالي مرن في مختلف الظروف، يمكننا من دعم عملائنا بالمشورة والمنتجات والخدمات المتكاملة التي يحتاجون اليها إلى جانب تعزيز تجاربنا الرقمية الرائدة التي تميزنا عن منافسينا وتحقق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا».

وأشار إلى أن استمرار نمو حجم الأعمال والسيولة القوية التي يتمتع بها البنك إضافة إلى المستويات الحكيمة لجودة الأصول، عوامل ستستمر في دعم نمو الأرباح خلال 2023 بالإضافة إلى كونها مكنت البنك من مواجهة التقلبات الكبيرة في الصناعة المصرفية العالمية خلال الفترة الماضية. وأضاف الصقر أن الأشهر الستة الأولى من العام، شهدت مواصلة التنفيذ المنضبط لأولويات البنك الاستراتيجية ومبادراته نحو تعزيز نمو الإيرادات إلى جانب تحقيق أداء تشغيلي قوي.

وشدد على أن البنك استمر في تحقيق الإنجازات الرئيسية في مسيرة رحلته الرقمية، الأمر الذي دعم تعميق العلاقات مع عملائه الحاليين وسرع من معدلات نمو اجتذاب العملاء الجدد.

وأكد الصقر اعتزاز البنك بتتويجه بجائزة أفضل بنك في المسؤولية الاجتماعية في الشرق الأوسط للعام 2023 من مجلة يوروموني وأيضا بالتقدم الذي أحرزه في مجالات الابتكار الرقمي ومبادرات تمكين المرأة والتنمية المستدامة للموارد والكوادر البشرية، وفوز البنك بجوائز مرموقة من مجلة ميد العالمية.



إستراتيجية جديدة للحوكمة



قال عصام الصقر إن بنك الكويت الوطني انطلاقا من سعيه الطموح لأن يكون الشريك الرائد لعملائه والمجتمع في الالتزام بممارسات الأعمال وأنشطة التمويل المستدامة والعمل لتحقيق الحياد الكربوني، أعلن عن إقرار استراتيجية جديدة للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وتحويلها إلى مستويات أعلى من التكامل عبر عمليات وأنشطة المجموعة بالإضافة إلى إطلاق تقرير الاستدامة للعام 2022 وفق منهجية وإطار جديد يعكس التقدم الذي أحرزه في مبادراته إلى جانب تنظيم برامج تدريبية للموظفين وحصولهم على شهادات معتمدة لتزويدهم بالمعرفة والمهارات التي يحتاجون إليها لفهم معايير المبادرة العالمية للتقارير (GRI).



أبرز مؤشرات الأداء



٭ 18.8% نمو الإيرادات التشغيلية إلى 565.9 مليون دينار.



٭ 36.1 مليار دينار إجمالي الموجودات بنمو نسبته 5.3%.



٭ 20.3 مليار دينار ودائع العملاء بنمو سنوي نسبته 7.1%.



٭ 7.1% زيادة بالقروض والتسليفات إلى 21.6 مليار دينار.



٭ 1.75% نسبة القروض المتعثرة.. و218% نسبة تغطيتها.



٭ 16.4% معدل كفاية رأس المال متجاوزا الحد الأدنى للمستوى المطلوب.