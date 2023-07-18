شارك بنك الكويت الدولي (KIB) في المؤتمر العالمي للخدمات المصرفية الرقمية 2023: «إعادة الابتكار الشامل»، والذي نظمته مجموعة المصارف وشركات التأمين العالمية Qorus، إذ قدم دراسة شاملة بالتعاون مع شركة ebankIT للخدمات المصرفية الرقمية تحت عنوان «إضفاء الطابع الإنساني على التجربة الرقمية»، وذلك في إطار التزامه المستمر بتطبيق مبادئ الاستدامة والابتكار والتحول الرقمي في ممارساته المؤسسية.



وخلال مشاركته ممثلا عن KIB في المؤتمر، قال مدير عام التحول الرقمي والابتكار، محمد الشريف: إن KIB يعتبر هذا الحدث العالمي منصة مرموقة تستعرض خطوات الرحلة التحويلية للقطاع المصرفي، إضافة إلى كونه فرصة مهمة لنا لتبادل الرؤى والأفكار حول كيفية إعادة تشكيل الخدمات المصرفية من خلال الرقمنة والابتكار.



وأضاف أن KIB لا يألو جهدا في تنفيذ استراتيجيته الهادفة إلى مواجهة المخاطر المحتملة، إذ يواصل ترسيخ موقعه المتقدم في هذا المجال باعتباره بين أولى المؤسسات المصرفية التي تبنت نهج الابتكار المسبق سبيلا لمواجهة التحديات، من خلال قنواته الرقمية وخدماته الفعالة عبر الإنترنت، إضافة إلى التركيز على التفاعل البشري، لاسيما عندما يتعلق الأمر بالعمليات المالية المعقدة وتقديم الاستشارات المصرفية الشخصية. وأكد الشريف أن فريق KIB المتواجد في الفروع ومراكز خدمة العملاء يتمتع بجاهزية دائمة لتقديم أي مساعدة وتلبية احتياجات العملاء مهما كانت الظروف.



وأكد، من جهة ثانية، أن النهج الاستراتيجي الذي ترتكز عليه الخدمات المصرفية في KIB يضعه في صدارة البنوك ذات المرونة العالية مقارنة بالمؤسسات المصرفية الأخرى في السوق، على الصعيدين المحلي والعالمي، بما في ذلك البنوك الجديدة. ورغم المنافسة المحتدمة والمتصاعدة بمستويات مختلفة في القطاع المصرفي، إلا أن KIB يلتزم بأولوية الاستثمار في البحث والتطوير من أجل تعزيز العروض الرقمية والحفاظ على مزاياه التنافسية وموقعه الريادي.



وخلال مشاركته في مناقشة «تقرير الخدمات المصرفية الرقمية 2023» الذي قدمته شركة ebankIT، أوضح الشريف أن KIB تمكن من تقديم تجربة رائدة، رغم التحديات غير المسبوقة التي فرضتها الجائحة على القطاع المصرفي لمدة طويلة نسبيا، في جميع أنحاء العالم، ودفعت العديد من البنوك إلى مراجعة عملياتها، إلى جانب التحديات التي واجهت العملاء ومبادرات التحول الرقمي، بشكل لم يكن متوقعا.