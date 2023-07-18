

أعلنت «كي بي إم جي» الكويت تفعيل شراكتها الاستراتيجية مع سيرفس ناو (Service Now)، لدمج التقنيات والخبرات والتصاميم بهدف دعم المؤسسات في رحلتها الرقمية وتحقيق المرونة التشغيلية. ويعد هذا التحالف قائما على المستوى العالمي، وسيهدف تطبيقه في الشرق الأوسط إلى توفير المزيد من الحلول المحلية، وذلك لتقديم تجارب متقدمة للشركات وكذلك للعملاء والموظفين.



وسيمكن هذا التعاون «كي بي إم جي» و«سيرفس ناو» من دعم المؤسسات التي تعاني في مواجهة التحديات الناجمة عن الطلبات المتزايدة لعملائها والقوى العاملة من أجل تقديم خدمات أكثر مرونة، وتحسين تجربة الموظفين، وتغيير بيئات تقديم الخدمات عبر وظائف المكاتب الأمامية والمتوسطة والخلفية.



وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال ماجد مكي، شريك ورئيس قسم الاستشارات الإدارية والتكنولوجية في «كي بي إم جي» الكويت: إن احتياجات العصر الرقمي معقدة ودائمة التغير، وتجد المؤسسات في جميع أنحاء العالم صعوبة في مواكبة الوتيرة المتسارعة للتحول الرقمي، ونود من خلال هذه الشراكة مساعدتها في ذلك. وسيتيح لنا هذا التعاون الاستفادة من خبرتنا ورؤيتنا المشتركة لتلبية توقعات العملاء المتزايدة، وزيادة سرعة دخول السوق، وتحقيق نمو الأعمال والنمو الاستراتيجي.



ويستفيد إطار العمل (The KPMG Connected. Powered. Trusted.) من منصة «سيرفس ناو» لمساعدة المؤسسات في رحلة التحول الرقمي. وقد صمم إطار العمل هذا لدعم العملاء في ضمان تحسين المرونة التشغيلية وسرعة التغلب على التحديات أو حالات عدم اليقين.



وسلط تقرير «توقعات الرئيس التنفيذي 2022-2023» الذي أصدرته شركة كي بي إم جي الكويت، والذي نشر مؤخرا، الضوء على ما تشكله التكنولوجيا الناشئة بصفتها الخطر الأكبر على نمو المؤسسة.



وفي الوقت ذاته، وجد التقرير أيضا أن أكثر من 70% من الرؤساء التنفيذيين في الكويت يخصصون المزيد من رأس المال في شراء التكنولوجيا الجديدة لتحقيق أهداف النمو والتحول.



وأضاف مكي: نحن ندرك أن المخاوف المتعلقة بالتقنيات الناشئة تشمل ممارسي الرعاية الصحية، وبالتالي سنواصل السعي لمعالجتها بطريقة مسؤولة وآمنة ومستدامة، وذلك من خلال الابتكار وتحسين تجربة المستخدم في المقام الأول.



وبعد التوقيع، سيعمل الموظفون المهنيون في «كي بي إم جي» جنبا إلى جنب مع فرق «سيرفس ناو» لدعم المؤسسات في أتمتة وتحديث وتوحيد عمليات إدارة الخدمات الخاصة بهم من خلال تمكين الرؤية في البنية التحتية التقنية لديهم.