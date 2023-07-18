أعلن بنك وربة عن إطلاق تحديث تطبيق البنك الجديد بحلته الجديدة المتطورة الخاص بالهواتف الذكية والذي يعتبر نقلة نوعية جديدة للتطبيقات المصرفية في القطاع المصرفي حيث يحتوي هذا التطبيق على الكثير من المميزات والخدمات التي تم عملها استجابة لتلبية طلبات ومقترحات قدمت من عملاء بنك وربة، ويعتبر هذا التحديث جزءا من تحديثات قادمة بحيث يكمل البنك سلسلة الخدمات التي تواكب متطلبات وتطلعات العملاء بأسلوب أكثر شمولا وكفاءة وأمانا، حيث يهدف هذا التطبيق الى منح العملاء تجربة مصرفية رقمية مميزة وفريدة من نوعها.



وقال مدير إدارة المجموعة الرقمية مجرن المجرن إن هذا التحديث يأتي ضمن الخطة الموضوعة من قبل البنك والتي ترتكز على استراتيجية أساسية هدفها تقديم خدمات رقمية مصرفية واجتماعية مميزة ومنح تجربة مصرفية رقمية فريدة يكون محورها الأساسي عميل بنك وربة عبر تقديم أفضل الخدمات الرقمية. وأضاف المجرن أن البنك يهدف إلى أن يكون تطبيق بنك وربة تطبيقا مصرفيا متنوعا يخدم العميل من جميع النواحي ويتوافق مع سرعة مجريات الحياة اليومية ومتطلباتها وظروفها. وأكد المجرن أن بنك وربة يحرص على مواصلة تطوير إمكاناته الرقمية ومواكبة أحدث الابتكارات وتطوراتها المتسارعة.



وأشار المجرن إلى أن تطبيق بنك وربة بحلته الجديدة يتمتع بخدمة جديدة تعتبر الأولى من نوعها في القطاع المصرفي وهي إمكانية تخصيص وإعادة ترتيب الأقسام الرئيسية والخدمات السريعة في التطبيق حسب ما يفضله العميل، حيث أصبح بإمكان العميل الآن اختيار الأقسام والخدمات التي يرغب في إظهارها في الصفحة الرئيسية للتطبيق وإعادة ترتيبها بما يراه مناسبا لاحتياجاته اليومية وإمكانية الوصول لجميع الأقسام المخفية من خلال «العرض الموجز». وأضاف المجرن أن هذه الخدمة تعتبر واحدة من أهم الخدمات التي تمكن العميل من الاستمتاع بتجربة مصرفية فريدة وتعطي العميل الكثير من الخصوصية لاختيار ما يراه مناسبا، وستكون هذه الخدمة متزامنة ومتاحة لجميع الأجهزة التي يستخدمها العميل في تطبيق بنك وربة.