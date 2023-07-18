منحت القمة الثامنة عشر لمؤتمر Finnovex قطر 2023 بنك الخليج جائزة التميز في ابتكار البيانات، وذلك تقديرا لدوره المتميز في تعزيز الابتكار القائم على البيانات بالقطاع المالي الكويتي، من خلال العديد من المبادرات النوعية، ومنها برنامج سفراء البيانات، ودورات تدريب محو الأمية للبيانات، ومسابقة فكرتي للابتكار.



وتسلم الجائزة نيابة عن بنك الخليج المدير في وحدة التحول الرقمي والابتكار أوس الأنصاري، وذلك حفل توزيع جوائز Finnovex قطر ـ 2023، الذي أقيم في فندق ريتز كارلتون الدوحة مؤخرا، بحضور جمع كبير من الخبراء والرواد في مجال البيانات.



واستعرض الأنصاري خلال الحفل تجربة بنك الخليج الرائدة في تعزيز دور البيانات والابتكار داخل البنك وخارجة، ليكون مثالا يحتذى، في الاستفادة من البيانات واستخدامها بالشكل الأمثل، لدوره في تشجيع وتعزيز الابتكار القائم على البيانات، والتعريف بالأهمية المتزايدة التي تلعبها البيانات والابتكار في مستقبل القطاع المصرفي.



وفي إطار مساعيه المتواصلة لتكريس مكانته كبنك المستقبل في الكويت، نجح بنك الخليج خلال عامي 2022 و2023 في تخريج نحو 210 موظفين من برنامج سفراء البيانات، وهو أول برنامج للبيانات والتحليلات في الكويت، ليباشروا دورهم داخل اداراتهم في الاستفادة من البيانات، ومساعدة مديريهم على سرعة اتخاذ القرار.



وضمن جهوده لتحفيز الأفكار المبتكرة والإبداعية، أطلق بنك الخليج نسخته الأولى من مسابقة فكرتي، والتي تهدف إلى تعزيز الابتكار بين الموظفين، والتي تمنحهم الفرصة لسماع صوتهم وتطبيق أفكارهم، وإحداث تغيير إيجابي وقيم للبنك والصناعة المصرفية والمجتمع ككل، وذلك تطبيقا لاستراتيجية البنك 2025، وتماشيا مع رؤية الكويت 2035، التي تركز على تبني التقنيات الذكية والرقمية وابتكار خدمات تساهم في دعم الاقتصاد وتحسين جودة الحياة.



تتمثل رؤية بنك الخليج في أن يكون البنك الرائد في الكويت، من خلال مشاركة موظفيه في العمل ضمن بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء مميزة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام. وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يملكها البنك، يمنح عملاءه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية سهلة وسريعة.



وفي إطار دعمه لرؤية الكويت 2035 «كويت جديدة»، وحرصه على التعاون مع مختلف الأطراف لتحقيقها، يلتزم بنك الخليج بالعمل على إحداث تطورات قوية في مجال الاستدامة، على كل المستويات البيئية والاجتماعية والحوكمة، من خلال مبادرات الاستدامة المتنوعة، والمختارة بشكل استراتيجي داخل البنك وخارجه.