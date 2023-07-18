كجزء أساسي من التزامه بدعم حملة بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت «لنكن على دراية»، يستمر بنك برقان بأداء واجبه في نشر الوعي المصرفي من خلال عدة فعاليات مجتمعية كمشاركته في المعرض الوظيفي الذي نظمته جامعة الشرق الأوسط الأمريكية (AUM) مؤخرا، وكذلك في حملة محافظة الأحمدي الرابعة للتبرع بالدم. الهدف هو تعزيز مستوى الثقافة المالية بين جميع أفراد المجتمع من خلال الفعاليات والأنشطة، كما تأتي هذه الخطوة في إطار استمرار البنك بتنفيذ برنامجه الشامل للمسؤولية الاجتماعية والذي يعتبر حجر الأساس في نجاحه الدائم ونموه المستدام.



وخلال حضورهم في معرض الفرص الوظيفية وحملة التبرع بالدم شارك ممثلو البنك في تقديم عرض توعوي متكامل وشرح واضح حول حقوق ومسؤوليات عملاء البنوك من جميع أفراد المجتمع. كما قاموا بتسليط الضوء على التحديات الحقيقية التي تواجه المؤسسات المصرفية وعملاءها وكيفية إدارة المخاطر والتحكم بالأداء. كما قام الفريق بتقديم توصيات وإرشادات خاصة بعمليات الاحتيال التقليدية وهجمات التصيد الاحتيالي، مشددين على ضرورة اتخاذ الحذر في جميع الأوقات مع الحفاظ على سرية البيانات الشخصية وتفاصيل العمليات المصرفية، والتصرف بطريقة سليمة عند تقديم الشكاوى.



وبهذه المناسبة، صرحت خلود الفيلي، رئيسة دائرة التسويق والاتصالات للمجموعة في بنك برقان: لقد بات تعزيز مستوى المعرفة المصرفية والمالية والتعريف بأدوات التوعية بها أكثر أهمية من أي وقت مضى. وذلك مرتبط بتوافر المنتجات والخدمات المالية لكافة شرائح المجتمع، بما يجعل معدلات الاحتيالات المالية تزداد لتصبح ظاهرة عالمية منتشرة حول العالم. ويتمثل دورنا كبنك في تزويد عملائنا بالمعرفة والمهارات اللازمة لاتخاذ قرارات مالية سليمة وتجنب الوقوع ضحية لتلك العمليات المشبوهة، إضافة إلى مواصلة السعي إلى تعزيز الثقافة المالية بين العملاء وأفراد المجتمع ككل. ونحن نسعى دائما إلى الاستفادة من رعايتنا ومشاركتنا في الأنشطة والفعاليات المختلفة لتأكيد دعمنا لحملة «لنكن على دراية» على مدار العام.



وأضافت: كجزء من دعمنا للحملة التوعوية حرصنا من خلال هذه الفعاليات على توزيع نشرات التوعية المصرفية، سواء كانت مواد مطبوعة أو معلومات شفهية. كما استفدنا من قنواتنا الخاصة على منصات التواصل الاجتماعي لإطلاع عملائنا الحاليين والمحتملين على مضمون الرسائل الأساسية للحملة التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت من أجل الوصول إلى شريحة أوسع من أفراد المجتمع. وتتماشى هذه الجهود مع برنامجنا المتكامل للمسؤولية الاجتماعية والمساعي الدؤوبة التي نقوم بها لتوفير تجربة مصرفية أكثر أمانا للعملاء.