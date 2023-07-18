أعلنت شركة تاب للمدفوعات عن حصولها على شهادة اعتماد لبوابة الدفع الخاصة بها من قبل المدفوعات السعودية (مدى) لتصبح تاب للمدفوعات واحدة من أولى شركات التقنية المالية في المنطقة التي تمتلك بوابة دفع خاصة بها ومعتمدة من قبل أكبر شبكة مدفوعات في المنطقة (مدى).



واعتماد بوابة تاب للمدفوعات سيمكن الشركات من استخدام أحدث التقنيات المتاحة عبر شبكة (مدى) كالقدرة على تشفير وحفظ البطاقات حتى يتسنى للعملاء الدفع عبر المتاجر الإلكترونية بطريقة سهلة وآمنة تنعكس إيجابا على سلاسة الدفع وعلى رفع نسب نجاح العمليات الشرائية.



وبهذه المناسبة، قال علي أبوالحسن الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة شركة تاب للمدفوعات: الحصول على شهادة بوابة الدفع من قبل المدفوعات السعودية ينسجم مع برنامج تطوير القطاع المالي (FSDP) التابع لرؤية المملكة 2030، ويعد خطوة مهمة لرفع التعاملات غير النقدية إلى نسبة 70% بحلول 2025. كما ان هدفنا هو تبسيط آلية استقبال المدفوعات للمتاجر ودعمهم للنمو والازدهار.



وتشير الإحصائيات الى أن شبكة (مدى) تضم أكثر من 30 مليون حامل بطاقة مما تشكل 90% من إجمالي عمليات الدفع التي تتم في المملكة. كما شهدت معاملات التجارة الإلكترونية في المملكة خلال الربع الأول من 2023 نموا بنسبة 50% مقارنة بالربع الأول من العام السابق. كما يشكل حاملو بطاقة (مدى) ما يقارب 50% من إجمالي القوة الشرائية في منطقة الخليج العربي و35% من القوة الشرائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



من جانب آخر، أعرب سلطان العنزي، المدير التنفيذي لشركة تاب للمدفوعات في المملكة العربية السعودية عن أهمية هذا التعاون مع المدفوعات السعودية قائلا: سعداء بهذا التعاون مع المدفوعات السعودية والذي أسفر عن تطوير التكنولوجيا المالية حيث ان بإمكان المتاجر الاستمتاع بميزات جديدة، من أبرزها تشفير وحفظ بطاقات العملاء بأعلى المعايير الأمنية، وذلك حتى يتسنى للتاجر تفعيل المدفوعات المتكررة وخدمات الاشتراكات الدورية. كما تتماشى هذه المميزات الجديدة مع عالم إنترنت الأشياء (IOT) وهو الجيل الجديد من الإنترنت والذي يتيح التفاهم بين الأجهزة الذكية المترابطة مع بعضها.



وتسعى تاب للمدفوعات الى تقديم حلول شاملة لجميع أنظمة الدفع وكذلك حلول مبتكرة توحد جميع عمليات الدفع لتمكين الشركات في المملكة من استقبال المدفوعات.



وبذلك تقوم شركة تاب بتنظيم العلاقة المالية والتشغيلية والقانونية لتسهيل التعاملات المالية الخاصة بالمدفوعات لدى الشركات وتعزيز أدائها المالي.