تلبية لزيادة الطلب على السفر إلى الوجهات السياحية خلال موسم الصيف، أعلنت طيران الجزيرة عن زيادة عدد الرحلات إلى المدن الشهيرة سراييفو وتبليسي وباكو وكولومبو التي تعد جميعها وجهات سياحية استثنائية لقضاء إجازة قصيرة أو عطلة طويلة ومريحة. وستقوم الجزيرة بتسيير رحلات يومية إلى سراييفو، وست رحلات أسبوعيا إلى كولومبو، وخمس رحلات أسبوعيا إلى كل من تبليسي وباكو. وتطرح الشركة أسعار تذكرة العودة إلى سراييفو بقيمة 99 دينارا، و127 دينارا إلى كولومبو، و69 دينارا إلى تبليسي وكذلك باكو.



الجدير بالذكر، أن طيران الجزيرة تخدم 66 وجهة بجميع أنحاء الشرق الأوسط ووسط وجنوب آسيا وأفريقيا وأوروبا، وتكون الرحلات متاحة للحجز على موقع طيران الجزيرة: www.jazeeraairways.com، أو عبر تطبيق الجزيرة.