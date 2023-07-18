بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة مع رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا سبل تنمية علاقات التعاون وتطويره إلى آفاق أوسع في مختلف المجالات، وذلك في إطار العلاقات التاريخية الراسخة والشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين، إضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.



وقالت وكالة انباء الامارات الرسمية «وام» في بيان إن ذلك جاء خلال جلسة المحادثات الرسمية التي عقدها الجانبان في قصر الوطن بأبوظبي، بمناسبة الزيارة الرسمية لرئيس الوزراء الياباني للإمارات.



وأعرب الشيخ محمد بن زايد عن تطلعه لأن تشكل هذه الزيارة دفعا نوعيا قويا للعلاقات المتينة بين البلدين الممتدة منذ أكثر من خمسة عقود، فيما نقل كيشيدا إلى سموه تحيات ناروهيتو إمبراطور اليابان وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها دوام الازدهار.



واستعرض الجانبان المقومات المتنوعة للتعاون البناء خاصة في الجوانب التنموية والتكنولوجيا والابتكار والطاقة والاقتصاد إلى جانب المجالات التعليمية والثقافية والعمل البيئي واستدامة الموارد والأمن الغذائي وعلوم الفضاء والدفع بها إلى آفاق أرحب بما يسهم في تحقيق تطلعات البلدين وشعبيهما إلى مزيد من التنمية والازدهار المستدامين.



كما استعرضا مجمل التطورات والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك للبلدين وأكدا أهمية تعزيز الحوار والتفاهم والحلول الديبلوماسية لتسوية الأزمات والتعامل مع التحديات المشتركة بما يحفظ السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي ويضمن تحقيق التنمية والازدهار لشعوب العالم أجمع.



وتبادل الشيخ محمد بن زايد وفوميو كيشيدا وجهات النظر بشأن التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وعدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أن عضوية الإمارات واليابان في مجلس الأمن الدولي تتيح لهما مزيدا من التنسيق لتعزيز الأهداف المشتركة في خدمة السلام والاستقرار، وأن البلدين داعمان رئيسيان للسلام وبناء جسور التعاون والحوار على المستويين الإقليمي والعالمي.



وقال رئيس الامارات إن ما يميز علاقات البلدين أنها لا تقوم فقط في إطار المصالح الثنائية، بل تتعداها إلى الرؤية المشتركة تجاه ملفات وقضايا عالمية تخدم البشرية والتنمية والسلام ومستقبل الأجيال.



وأكد الشيخ محمد بن زايد أن الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي أعلنتها الإمارات واليابان العام الماضي كانت نقلة نوعية كبيرة في مسار علاقات البلدين، متطلعا إلى أن تسهم هذه الشراكة في دفع العلاقات إلى الأمام خاصة في مجالات الاستدامة والاقتصاد والتكنولوجيا والطاقة والفضاء والتعليم والثقافة وغيرها، وذلك ضمن إستراتيجية الإمارات لتعزيز علاقاتها التنموية مع الاقتصادات الكبرى في العالم ومنها الاقتصاد الياباني.



من جانبه، أعرب رئيس وزراء اليابان عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما والوفد المرافق خلال الزيارة، مشيرا إلى ما يميز البلدين من احترام التقاليد والحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري. وأكد كيشيدا اعتزاز اليابان بعلاقات الصداقة العريقة التي تربطها مع دولة الإمارات وحرصها على تطويرها والبناء عليها على جميع المستويات لمصلحة التنمية والازدهار في البلدين الصديقين.



هذا، وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وفوميو كيشيدا تبادل مذكرات تفاهم واتفاقيات تهدف إلى تطوير الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين وتنويع مجالاتها.



وتم توقيع نحو 23 مذكرة واتفاقية بين العديد من الجهات والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص في البلدين تضمنت قطاعات الاستدامة والطاقة المتجددة والصحة وعلوم الفضاء والتكنولوجيا والبيئة، إلى جانب النقل والبنية التحتية والصناعة وغيرها من المجالات الحيوية.