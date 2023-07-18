أتت النيران على مساحات شاسعة من الغابات والأحراش في العديد من المناطق السورية مع بداية موجات الحر غير المسبوقة لاسيما في المحافظات الشمالية والغربية من البلاد. ونقلت صحيفة «الوطن» المقربة من السلطة عن وزير الزراعة محمد قطنا، أن الحرائق تركزت بشكل رئيس في كل من أرياف اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة.



وأوضح قطنا أن منطقة الغاب بمحافظة حماة شهدت 3 حرائق هي الأكبر والأوسع على الإطلاق. وأشار إلى أن فرق إطفاء «حماة وحمص وطرطوس واللاذقية ودمشق» المشاركة، تمكنت من إخماد حريقي «أبوكليفون ونبل الفوقا» أمس الأول، بينما بقي حريق موقع فقرو مشتعلا. وأضاف الوزير أن موقع فقرو كان أحد المواقع المهددة باندلاع حريق وفق تحذير سابق لمنصة «مراقبة الحرائق» التابعة للوزارة، «وقد وقع الحريق بالفعل، لكن في أعلى قمة بالجبل ما يعطي إشارة استفهام بأن هناك تدخلا من شخص ما لافتعال هذا الحريق.



وكشف الوزير أن الأراضي التي احترقت «تعد من المساحات الغابية المهمة جدا، وفيها تعدد من النباتات الحراجية من السنديان والبطم وأنواع عديدة من النباتات البذرية، التي تشتمل على تنوع بيولوجي مهم جدا، يجب الحفاظ عليه».



وفي اللاذقية، اندلع حريق كبير في منطقة عطيرة بمنطقة كسب، واستغرق رجال الإطفاء، لإطفاء الحريق يومين بمشاركة الدفاع المدني وفوج إطفاء اللاذقية.



وفي إدلب، اندلع 16 حريقا، أكبرها في منطقة الحراج قرب خربة الجوز ومعسكرات النازحين.



ولم تقتصر الحرائق على الغابات، بل امتدت الى العاصمة دمشق، حيث التهم حريق ضخم عشرات المنازل الاثرية والورش التجارية في منطقة ساروجة التاريخية في دمشق القديمة.



وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق وإخماده، إلا أن الأضرار كانت جسيمة وسط عدم وجود تقدير دقيق للخسائر. ونعى دمشقيون العديد من المعالم التاريخية التي أتى عليها الحريق مثل قصر خالد بيك العظم (بيت التراث الدمشقي) و‏قصر أمير الحج ووجيه دمشق (عبدالرحمن باشا اليوسف)، و‏مديرية المتاحف (مبنى الوثائق التاريخية) بالإضافة لعشرة منازل، فيما لم يستبعد ناشطون ان يكون الحريق متعمدا.