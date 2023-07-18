القاهرة ـ خديجة حمودة



وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 114 لسنة 2023 بربط موازنة جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي للسنة المالية 2023/2024، بمبلغ مائتين وسبعة وثلاثين مليونا ومائة وخمسة وأربعين ألف جنيه.



ووقع الرئيس السيسي قانون رقم 115 لسنة 2023 بربط موازنة الهيئة القومية للأنفاق للسنة المالية 2023/2024، بمبلغ مائة وأربعة وثمانين مليارا ومائة وواحد وسبعين مليونا وستمائة وخمسين ألف جنيه.



كما وقع قانون رقم 116 لسنة 2023 بربط موازنة الهيئة القومية للبريد للسنة المالية 2023/2024، بمبلغ واحد وثمانين مليارا وخمسمائة وثلاثة وسبعين مليونا وخمسة وتسعين ألف جنيه.



ووقع رئيس الجمهورية قانون رقم 117 لسنة 2023 بربط موازنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للسنة المالية 2023/2024، بمبلغ ثمانية عشر مليارا وستة وثلاثين مليونا وسبعمائة وواحد وثمانين ألف جنيه.



ووقع كذلك قانون رقم 118 لسنة 2023 بربط موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ مليار وأربعمائة وستة وثمانين مليونا ومائة ألف جنيه.



كما وقع قانون رقم 119 لسنة 2023 بربط موازنة وكالة الفضاء المصرية للسنة المالية 2023/2024، بمبلغ سبعمائة وخمسة وثمانين مليون جنيه.



ووقع الرئيس السيسي قانون رقم 120 لسنة 2023 بربط موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2023/2024، بمبلغ مائة وأربعة وأربعين مليارا ومائة وثلاثة عشر مليونا وثمانمائة وثلاثين ألف جنيه.



كما وقع قانون رقم 121 لسنة 2023 بربط موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن للسنة المالية 2023/2024



بمبلغ مائتين وثمانية وعشرين مليونا ومائتين وأربعين ألف جنيه.



كما وقع قانون رقم 122 لسنة 2023 بربط موازنة جهاز تنمية التجارة الداخلية للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ مليار وتسعة وعشرين مليون جنيه. وقانون رقم 123 لسنة 2023 بربط موازنة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات



للسنة المالية 2023/2024، بمبلغ ثلاثمائة وسبعة وثلاثين مليون جنيه. وقانون رقم 124 لسنة 2023 بربط موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ ثمانية مليارات ومائتين وتسعة عشر مليون جنيه.



ونشرت القوانين في الجريدة الرسمية.