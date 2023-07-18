حوار - ناهد إمام



أكد إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث وجه الدولة بتذليل العقبات أمام المستثمرين، ما أدى إلى إعلان شركات عالمية الاستثمار في تصنيع الهواتف الذكية بمصر.

وأوضح سعيد، في لقاء مع «أنباء مصرية»، أن جذب الاستثمارات المصرية في الداخل والعاملين بالخارج، لصناعة الهواتف المحمولة في مصر، يعد مجالا واسعا للاستثمار المربح، كما سيؤدي إلى توفير مزيد من فرص العمل المباشرة للشباب.

واكد أن الدولة اتخذت العديد من المزايا الجاذبة لتلك الصناعة، في مقدمتها قرار إعفاء أجزاء ومكونات المحمول اللازمة للتصنيع من رسم الجهاز القومي للاتصالات للحكومة، كما أن التنسيق مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك لوضع بند جمركي واضح وملزم لجميع المنافذ الجمركية لتصبح التعريفة الجمركية على مكونات ومستلزمات إنتاج أجهزة المحمول في حدود 2% بدلا من 10%.



وأشار إيهاب سعيد أيضا إلى أهمية قرار د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي يقرر إعفاء أجزاء ومكونات الهاتف المحمول اللازمة للتصنيع من رسم وزارة المالية للتنمية، وكذلك الهاتف المحمول المصنع محليا من نفس الرسم على أن تكون نسبة القيمة المضافة المحلية ونسبة التصدير 40%.

وكشف سعيد النقاب عن الاتفاق بين وزارتي الاتصالات والتجارة والصناعة، الذي ينص على إضافة صناعة الهواتف إلى برنامج رد الأعباء التصديرية ما يعد من الحوافز المهمة ويشجع المصنعين ويجذب المزيد من الاستثمارات لهذه الصناعة الواعدة.