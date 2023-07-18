مبارك الخالدي



أعلن مدير المنتخب الوطني الأولمبي جراح العتيقي، أن الأزرق سيغادر البلاد 27 الجاري متوجها إلى تايلند لإقامة معسكر تدريبي يتخلله عدد من المباريات الودية، استعدادا لاستضافة مجموعته «السادسة» ضمن تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة المقررة إقامتها في قطر ابريل 2024 والمؤهلة الى اولمبياد باريس 2024، حيث تنطلق منافسات المجموعة على ستاد جابر الدولي خلال الفترة من 4 حتى 12 من سبتمبر المقبل، وتضم منتخبات العراق ومكاو وتيمور الشرقية الى جانب منتخبنا الوطني.

وأشار العتيقي إلى أن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي ايميليو بيكسي قد اختار قائمة من 25 لاعبا سيواصلون التدريبات مع أنديتهم في الفترة الحالية حتى موعد السفر إلى معسكر تايلند.

واللاعبون هم: عبدالرحمن الفضلي ومهدي دشتي وفهد العازمي وعثمان الدوسري وعبدالعزيز العتيبي وسلمان البوص وحسين حاجيه وفيصل الشطي ويوسف الحقان وعبدالله العوضي وعبدالعزيز البحر وعبدالرحمن الديحاني وسلمان عبدالعزيز وعبدالرحمن كرم وبدر المطيري وبدر جلال وحسين كنكوني وطلال القيسي وفهد زياد وعبدالعزيز مهران وعبدالرحمن العتيبي وأحمد اليحيى ومحمد الراشد وحمد الطويل وطلال الحجرف.



الجدير بالذكر أن التجمع المقبل للأزرق هو الثاني وفقا لخطة البرنامج الموضوعة له حيث أقام معسكرا في سلوفينيا يونيو الماضي ولعب المنتخب خلاله مباراتين وديتين.