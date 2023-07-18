يعقوب العوضي



كشف اتحاد كرة اليد عن القائمة الأولية للمنتخب الوطني المشارك في دورة الألعاب الآسيوية المقررة في الصين 23 سبتمبر المقبل، واللاعبون هم: محمد بويابس، حسن صفر، عبدالله جرخي، فهد صلبوخ، فواز المشاري، عبدالعزيز الشمري، مبارك الخالدي، حيدر دشتي، محمد عامر، فواز مبارك، مهدي الحداد، سيف العدواني، عبدالله الخميس، فواز الشمري، عزيز سالمين، علي خالد، محمد الهندال، فواز محمد، محمد العريان، محمد دشتي، عبدالوهاب المزين، صالح الموسوي، مشعل عباس، فرج السالم، علي نصير، عزيز ضايف، فواز الملا، عبدالعزيز ياسين، محمد الصانع، عبدالرحمن الشمري، عبدالله العطية ويوسف ضايف، وسيتم تقليص القائمة بحسب لائحة البطولة. وكان الأزرق قد باشر تدريباته على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم قبل 3 أيام بقيادة المدرب المصري مجدي أبو المجد ومساعده المدرب الوطني فيصل صيوان بحضور رئيس الاتحاد أحمد الشحومي وأمين الصندوق خالد طالب وعضو مجلس الإدارة مبارك الديحاني.