جرد الهولندي اريك تن هاغ مدرب مان يونايتد ثالث الدوري الانجليزي لكرة القدم، المدافع هاري ماغواير من شارة قيادة فريق الشياطين الحمر.



وكانت وسائل اعلام انجليزية أشارت الى ان المدرب الهولندي سيقوم بسحب شارة القيادة من المدافع الدولي ماغواير وذلك لقلة مشاركته اساسيا في الفريق الاول الموسم الماضي. واكتفى ماغواير بخوض 8 مباريات فقط في الدوري الموسم الفائت ما رسم علامة استفهام حول مستقبله في صفوف فريقه الموسم المقبل. وقال ماغوير على حسابه على تويتر «بعد محادثتي مع المدرب اليوم، أبلغني بأنه يريد تغيير قائد الفريق».