مبارك الخالدي - عبدالعزيز جاسم



أعلن نادي كاظمة تعاقده رسميا مع الظهير الأيمن للجهراء عبدالعزيز الرسام لينضم لصفوف الفريق الأول لكرة القدم، وقد عانى «البرتقالي» من عدم وجود ظهير أيمن يجيد اللعب في هذا المركز، حيث استعان الموسم الماضي بخدمات لاعبي الوسط عبدالله الفهد وشريدة الشريدة.



إلى ذلك، جدد كاظمة عقد الحارس المتألق في الموسم الماضي بدر الصعنون لمدة 4 مواسم بعد أن مثل الجهراء الموسم الماضي بنظام الإعارة. كما استعاد الفريق خدمات مدافعه بدر ذكر الله الذي غاب عن «البرتقالي» ما يقارب موسمين بسبب تواجده في دورة بعمله خارج البلاد.



من جانب آخر، يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي تدريباته استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد، ولاتزال التدريبات العرباوية تراوح مكانها في صالة الحديد متعددة الأغراض نظرا لتعذر الانتقال الى أرضية ستاد صباح السالم التي تخضع حاليا لإجراءات الصيانة.



ويقود الحصص التدريبية الطاقم الفني الألماني بقيادة المدرب توماس برداريش، وشارك في الحصص التدريبية اللاعب حمد القلاف المنتقل حديثا الى الأخضر قادما من السالمية، كما دخل التدريبات نجم الفريق بندر السلامة العائد من الإصابة التي حرمته من المشاركة مع الأخضر فترة طويلة الموسم الماضي، فضلا عن دخول المحترف السنغالي ماما ثيام الذي اجتاز كل الفحوصات الطبية بنجاح.



ولايزال الجهاز الإداري في حالة بحث عن مباراة ودية قبل السفر الى معسكر خارجي. ويبدو ان ضيق الوقت سيحول دون لعب أي ودية.



هذا، ومن المقرر أن تغادر بعثة الفريق22 الجاري متجهة الى مدينة ازميت التركية لإقامة معسكر تحضيري يمتد حتى 12 أغسطس المقبل وتتخلله ثلاث مباريات ودية.



وفي جانب آخر، اعتمد مجلس ادارة العربي تشكيل الأجهزة الادارية والفنية لفرق الشباب والاشبال والواعدين برئاسة مدير عام القطاع صلاح حيدر، ويقود فريق الشباب تحت 21 سنة المدرب الوطني محمد السلمان ومساعده عيسى الحمر، فيما يقود فريق الاشبال تحت 17 سنة المدرب محمد عبدالنبي ومساعده جراح الزهير، وفريق الواعدين تحت 15 سنة بقيادة البرتغالي خوسيه انطونيو ومساعديه ميثم صفر وعبدالرحمن المسلم.