يعقوب العوضي



تبدأ استعدادات الفريق الأول لكرة اليد بنادي القادسية على صالة عبدالعزيز المخلد في مجمع صالات الشيخ ناصر الصباح بالنادي في الأول من أغسطس المقبل استعدادا للموسم الجديد باستحقاقاته المحلية ممثلة في البطولة التنشيطية وكأس الاتحاد والدوري العام، والدولية ممثلة ببطولة آسيا للاندية المقررة 20 نوفمبر المقبل.



ويقود التدريبات المدرب الوطني حسين حبيب الذي جاء خلفا للمدرب الصربي بوزو الذي قاد الملكي الموسم الماضي. ويقيم الأصفر معسكرا خارجيا في الأول من نوفمبر المقبل ويستمر لأسبوعين يخوض خلاله عدة مباريات تجريبية، وتفاضل إدارة النادي بين صربيا والبوسنة لإقامة المعسكر.



وفي الإطار ذاته، أكد مدير الفريق طارق أبل، أن الإدارة تسعى لتعزيز الفريق في عدة مراكز سواء بالمحترفين أو اللاعبين المحليين، مشيرا إلى أن الأصفر سيشارك في البطولة التنشيطية في أكتوبر المقبل والتي من شأنها أن تكون بمنزلة إعداد مبكر للبطولات المنتظرة.