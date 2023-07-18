أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع الكويت بدولة قطر الشقيقة، وحرص البلدين على تنميتها وتشجيعها في مختلف المجالات.



جاء ذلك خلال استقبال الفهد أمس سفير قطر لدى البلاد علي بن عبدالله آل محمود حيث تم خلال اللقاء بحث أهم الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز أواصر التعاون والعمل بين البلدين الشقيقين. كما استقبل الشيخ أحمد الفهد في وقت لاحق من مساء أمس سفير الجمهورية اليمنية الشقيقة لدى البلاد علي منصور بن سفاع.



وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وآلية تعزيز صور التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين. وأشاد الفهد بالروابط الأخوية الراسخة التي تجمع الكويت بالجمهورية اليمنية الشقيقة وحرص البلدين على تعزيزها وتطويرها.