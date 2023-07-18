‏ترأس وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالله الرجيب أمس اجتماعا أمنيا في غرفة اتخاذ القرار ضم القيادات الأمنية الميدانية المعنية لبحث الإجراءات الأمنية والمرورية واللوجيستية لتأمين مجالس الحسينيات ودور العبادة خلال شهر المحرم.



في السياق نفسه، قالت قوة الإطفاء العام أمس، إنها أنهت جميع استعداداتها الخاصة بشهر المحرم عبر تأمين الحسينيات في كل محافظات البلاد والتأكد من استيفاء اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق.



وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالاطفاء العميد محمد الغريب، في تصريح صحافي، ان إدارة العمليات المركزية قامت بتوزيع نقاط في 14 موقعا بجميع المحافظات ذات الكثافة بعدد المرتادين للتدخل السريع في حالات الطوارئ، مشيرا الى تزويد هذه النقاط بآليات وقوة عاملة إلى جانب رفع الجاهزية في جميع مراكز الإطفاء.



وذكر الغريب أن الخطة التي أعدتها قوة الإطفاء العام شملت قيام قطاع الوقاية بجولات تفتيشية مكثفة على الحسينيات بمختلف المحافظات للتأكد من استيفاء اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق.



وشدد على ضرورة تعاون المواطنين والمقيمين مع فرق قوة الإطفاء العام وتنفيذ تعليماتها، مشيدا بتعاون أصحاب الحسينيات وتفهمهم لتطبيق القوة للخطط المعدة بهدف تحقيق الأمن المجتمعي.