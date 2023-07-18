محمد الجلاهمة - مبارك التنيب



قالت وزارة الداخلية انه جار استدعاء طرفي المشاجرة التي تم تداولها عبر مقطع فيديو على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بين مواطن ومقيم من جنسية آسيوية، حيث تم تسجيل قضية وجار التحقيق مع طرفي الواقعة للتوصل الى ملابساتها واتخاذ الإجراءات.



إلى ذلك، قال مصدر امني ان الوافد الآسيوي تقدم يوم امس الى مخفر شرطة شمال غرب الصليبخات وسجل قضية وقدم المقطع الذي يظهر تعرضه للضرب العنيف، وعلى الفور تم استدعاء المواطن الشاب ومواجهته بالمقطع وسجلت قضية اعتداء بالضرب وبتصنيف جنح.



وأكد المصدر ان هناك اجراء سيتخذ بحق الشخص الذي قام بتصوير الواقعة، مضيفا: بدلا من قيام الشخص بتصوير المقطع كان من المفترض عليه فض المشاجرة، لافتا الى ان مزيدا من التحقيقات ستجرى مع المواطن والآسيوي ومصور المقطع.