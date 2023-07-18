عبدالكريم أحمد



أُحيل المغرد الكويتي المسيء للسعودية إلى السجن المركزي بعدما أمرت النيابة العامة أول من أمس بحبسه احتياطيا لـ 21 يوما على خلفية تهمتي القيام بعمل عدائي ضد المملكة العربية السعودية الشقيقة بتغريدتين على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر وإساءة استعمال وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.



وكشف مصدر أن المغرد أقر خلال التحقيق بنشر تغريدتين موجهتين إلى وزير الداخلية السعودي تتضمنان العبارات نفسها ومقطعين مختلفين عن تهريب التموين الكويتي، إلا أنه أنكر الاتهامات المتعلقة بمخالفة قانوني جرائم أمن الدولة ومكافحة تقنية المعلومات، وانه لم يقصد الإساءة بل انتقد الإجراءات المتعلقة بمكافحة تهريب التموين الكويتي إلى المملكة العربية السعودية، وأن حديثه جاء بهدف الحفاظ على ممتلكات بلاده وأبناء شعبه.