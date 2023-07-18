تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط 22 شخصا من جنسيات مختلفة (4 من جنسية عربية -2 من جنسية أجنبية - 3 من جنسية آسيوية - 7 مواطنين - 6 من المقيمين بصورة غير قانونية) في قضايا مختلفة وبحوزتهم نحو (16.5) كيلو غرام مخدرات متنوعة و2400 حبة مؤثرات عقلية ومبالغ مالية متفاوتة. ‏وبمواجهة المتهمين بما تم ضبطه بحوزتهم اعترفوا بأن المضبوطات تخصهم بقصد الاتجار والتعاطي، وتمت إحالتهم والمضبوطات الى جهة الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم. ‏وأكدت وزارة الداخلية أن الجهود الأمنية مستمرة لضبط كل من تسول له نفسه جلب والاتجار بالمواد المخدرة وحماية المجتمع والحفاظ عليه من تلك الآفات الخطيرة، مشددة على ضرورة تضافر الجهود للقضاء على تجار المخدرات ومروجيها، ‏مشيرة الى أن رجال مكافحة المخدرات قادرون على مواكبة الإساليب الإجرامية الحديثة والمبتكرة لتهريب وترويج المخدرات، وسيظلون السد المنيع في وجه كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين.