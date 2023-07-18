محمد الجلاهمة - منصور السلطان



توفي صياد مصري متأثرا بإصابات بليغة لحقت به جراء تعرضه لإطلاق نار من قراصنة في البحر، ونجا آخران من نفس جنسيته كانا على متن «لنچ» صيد خرج خارج المياه الإقليمية الكويتية.



وأفاد مصدر أمني بأن صيادين على متن «لنچات» أخرى أبلغوا عمليات وزارة الداخلية عن تعرض «لنچ» لعملية سلب بالقوة من قبل متسللين، مضيفا أن الجهات الأمنية تعاملت مع البلاغ وتجري التحقيق بالواقعة والوقوف على ملابسات خروج الزورق خارج المياه الإقليمية.



وذكر المصدر أنه تم التواصل مع السلطات الامنية في دولة مجاورة هرب اليها السلابة في مساع لضبط الجناة.



وكانت وزارة الداخلية أصدرت بيانا صحافيا قالت فيه ان رجال إدارة خفر السواحل بالتعاون مع طيران الشرطة، هرعوا للتعامل مع بلاغ بتعرض «لنچ» صيد لعملية سلب بالقوة، وعند وصولهم تبين خروج «اللنج» إلى خارج المياه الإقليمية الكويتية بأكثر من 7 أميال بحرية، وإصابة أحد البحارة ووفاته، مضيفة أنه تم اعتراض «اللنچ» على الشريط الحدودي وأخذ المصاب وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة.



ولفتت الوزارة الى انها سبق وأن حذرت تكرارا من هذا الأمر والصيـد خارج المياه الاقليمية، مهيبة بالجميع إلى ضرورة الالتزام حتى يكونوا تحت حماية الأجهزة الأمنية حفاظا على سلامتهم.



يشار الى ان هناك مخاطر جمة للصيد خارج المياه الاقليمية لاحتمالية وجود سلابة يعترضون الزوراق ويقومون بسلبهم، كما أن الخروج من المياه الاقليمية يمارس من قبل مهربين.