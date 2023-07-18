

سعيا من هيئة أسواق المال لتنفيذ أهدافها الرئيسية المحددة في المادة الثالثة من قانون إنشائها، وتحديدا الفقرة السابعة منها، والتي نصت على «توعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية والمنافع والمخاطر والالتزامات المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية وتشجيع تنميته»، فقد باشرت تنفيذ برامجها التوعوية المقررة للربع الحالي من السنة المالية، وكانت البداية بورشتي عمل أقيمتا في مقر الهيئة يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 الجاري.



وقد خصصت الورشتان لشرح آخر المستجدات ذات الصلة بموضوع مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، واستهدفتا مسؤولي المطابقة والالتزام لدى الأشخاص المرخص لهم، إضافة ممثلين عن وحدة التحريات المالية الكويتية، وقد قام بتقديمها كل من:



٭ طارق الجطيلي ـ مدير دائرة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الهيئة.



٭ حسين السبيعي ـ الاختصاصي لدى إدارة الرقابة الميدانية في الهيئة.



هذا، وقد تناولت الورشتان موضوعهما عبر محاور عدة، كان من أبرزها:



٭ نموذج إجراءات العناية الواجبة الذي يتم استيفاؤه من قبل الأشخاص المرخص لهم من قبل الهيئة، والجهات التي تتقدم إلى الهيئة بطلبات الترخيص.



٭ تعميم الهيئة رقم 5 لسنة 2023 بشأن نسبة السيطرة النهائية للمستفيد الفعلي على العميل، والأشخاص المسيطرون ضمن العميل الأساسي بحكم منصبهم.



٭ التقرير الوطني الخاص بتقييم مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.



٭ تقييم مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.



٭ الملاحظات التي تم رصدها من قبل إدارة الرقابة الميدانية لدى الهيئة من خلال مهام التفتيش الميداني.



وقد عرضت الورشة بالتفصيل مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرض لها الكويت عموما وقطاع الأوراق المالية بصورة محددة، كما عرضت تعليمات الهيئة ذات الصلة بإجراءات العناية المستمرة تجاه العملاء والعمليات غير العادية، كما تناولت بعض الأخطاء الشائعة عند تقييم مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى الملاحظات التي تم رصدها من قبل إدارة الرقابة الميدانية من خلال مهام التفتيش الميداني السابقة قبل أن تختتم فعالياتها بالإجابة على استفسارات المشاركين وتساؤلاتهم.