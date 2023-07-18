انطلقت امس منافسات النسخة الـ27 لبطولة آسيا للشباب لكرة الطاولة بمشاركة المنتخب الوطني في العاصمة القطرية (الدوحة) وتستمر حتى 22 من الشهر الجاري.



ويشارك المنتخب الوطني في فئتي تحت 19 عاما و15 عاما عبر ست لاعبات و12 لاعبا تحت قيادة رئيس الجهاز الفني إبراهيم الحسن ونائب رئيس اتحاد كرة الطاولة رئيس الوفد د.سعود السربل ومشرفي الفريق علي العطار وجواهر القلاف.



وقال سعود السربل إن المنتخب مستعد للمشاركة في البطولة، معربا عن تطلعه بأن يحقق المنتخب نتائج إيجابية بالبطولة التي تشارك فيها 24 دولة خاصة أن المنتخب استعد بمعسكر خارجي في القاهرة استمر 15 يوما.



وأكد أن الهدف الأساسي بجانب الإنجاز هو تطوير اللاعبين للمستقبل والاحتكاك مع مختلف اللاعبين والمستويات إلى جانب إكساب اللاعبين الخبرة اللازمة لتحقيق مراكز متقدمة سواء في هذه البطولة أو في البطولات القادمة.