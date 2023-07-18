تمكن الأهلي من مواصلة مسلسل انتصاراته وذلك بالفوز على المقاولون العرب 4-1 ليرفع رصيده إلى 81 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الممتاز بعدما ضمن التتويج باللقب للمرة 43 في تاريخه، ويتبقى للأهلي 3 مباريات في الدوري أمام حرس الحدود غدا ثم بيراميدز الأحد المقبل، والمصري البورسعيدي 26 من الشهر الجاري.



ويبحث الأهلي عن تحطيم رقمين قياسيين مسجلين باسمه حال تحقيق الفوز في اللقاءات الثلاثة المقبلة أولها حصد اللقب بدون تلقي أي هزيمة للمرة الثامنة في تاريخه، وثانيا الوصول للنقطة 90 وهو أكبر رصيد من النقاط في تاريخ الدوري المصري، وكان الرقم السابق هو 89 نقطة موسم 2019-2020 الذي توج به الأهلي.



على الجانب الآخر، تعثر الزمالك بالتعادل 2-2 أمام فاركو بعدما كان متقدما بهدفين نظيفين ليصل إلى النقطة 60 في المركز الثالث.



وتحدث الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للأبيض بعد المباراة عن خطط فريقه استعدادا للموسم الجديد، وقال إن الفريق بحاجة لحارس مرمى طويل القامة ومدافع يلعب بقدمه اليسرى، مضيفا أن الأهلي أفضل فريق يلعب كرة في مصر، وهو الفريق الوحيد الذي يفوز في كل الظروف.



إلى ذلك، قرر مجلس إدارة الزمالك عدم تفعيل بند شراء المغربي أحمد بلحاج لاعب وسط أسوان بعد انتهاء إعارته بنهاية الموسم الحالي ليرحل رفقة البنيني سامسون الذي لم ينجح في ترك أي بصمة طوال مدة وجوده ولم يشارك سوى دقائق قليلة طوال الموسم.



من جهة اخرى، قرر نادي الاتحاد السكندري رحيل مدربه الصربي زوران بناء على طلب الأخير بعد رفض المجلس لطلباته من أجل تجديد التعاقد.



كما غادر المدرب المخضرم حلمي طولان رأس الإدارة الفنية لفريق سيراميكا كليوباترا بعدما توصل الطرفان لصيغة توافقية لإنهاء التعاقد بالتراضي والاكتفاء بالفترة التي قضاها مع الفريق.



ونجح طولان في قيادة سيراميكا للبقاء في الدوري الممتاز كما تأهل الفريق إلى نهائي بطولة كأس الرابطة لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 22 يوليو الجاري.