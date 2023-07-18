بيروت - يوسف دياب



أمر رئيس دائرة التنفيذ في بيروت القاضي غابي شاهين، بالحجز الاحتياطي على ممتلكات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وذلك استجابة لطلب رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، التي اتخذت صفة الادعاء الشخصي ضد سلامة ومقربين منه بصفتها ممثلة للدولة اللبنانية.



وقال مصدر قضائي لبناني لـ «الأنباء» إن «الحجز شمل عقارات وشققا سكنية فخمة يملكها الحاكم في بيروت وجبل لبنان والبترون بالإضافة إلى عدد من السيارات، ولم يشمل القرار ممتلكات رجا سلامة شقيق الحاكم ومساعدته ماريان الحويك المدعى عليهما الى جانب الحاكم من قبل القضاء اللبناني».



وأوضح أن هذا الحجز «يمنع سلامة من التصرف بأي من هذه الممتلكات سواء بيعها أو نقل ملكيتها لأشخاص آخرين، وذلك الى حين انتهاء البت بأساس الدعوى القضائية التي يحقق فيها قاضي التحقيق في بيروت شربل أبو سمرا».



وأشار المصدر إلى أن «هذا التدبير أولي، بحيث أنه اذا جرى تبرئة سلامة من التهم التي يلاحق فيها يرفع الحجز عن املاكه، أما إذا جرت إدانته عندها فتصادر الممتلكات ويجري تسييلها وبيعها بالمزاد العلني لصالح الخزينة اللبنانية».



وصدر قرار الحجز على ممتلكات سلامة، عشية جلسة التحقيق التي من المقرر ان يعقدها معه قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا صباح اليوم الثلاثاء، ومع رجا وماريان في ادعاء النيابة العامة في بيروت ضدهم بجرائم «الاختلاس وتبييض الاموال والاثراء غير المشروع والتهرب الضريبي»، وقبل أسبوعين من انتهاء ولاية الحاكم على رأس البنك المركزي في لبنان.