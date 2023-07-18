أعلن وكيل وزارة الصحة لشؤون الخدمات الطبية المساندة د.يعقوب التمار تدشين مركزين للاسعاف أحدهما بالمدينة الجامعية (الشدادية) والآخر بمركز البوليفارد، في سبتمبر المقبل، ليصل اجماليها إلى 84 مركزا.



وقال التمار، في كلمة له خلال حفل تكريم خريجي دورات الإسعافات الأولية والانعاش القلبي الرئوي لمنتسبي الشركة التجارية العقارية أمس، ان الوزارة حريصة على التوسع في مراكز الإسعاف في البلاد بهدف الوصول إلى موقع الإسعاف في أقرب وقت ممكن.



وأضاف التمار أن هذه الدورة تأتي في سياق استكمال خطة الوزارة وبرنامجها لنشر التوعية الصحية بأهمية معرفة دور الإسعافات الأولية في إنقاذ الأرواح، لافتا إلى أن هذه الدفعة هي باكورة دورات مستقبلية لدعم التثقيف الجماهيري بأهمية الإسعافات الأولية وصولا الى تحقيق الأمان.



وأشار إلى أهمية دورات التدريب المتخصصة في الإسعافات الأولية وفق أسس علمية صحيحة حفاظا على الأرواح، متطلعا إلى زيادة مثل هذه الدورات التدريبية لتحقيق هدف «مسعف في كل بيت».



وأشاد بالدور المجتمعي المهم الذي يؤديه أبطال إدارة الطوارئ الطبية بتثقيف المواطنين والمقيمين على أهمية معرفة أساسيات الإسعافات الأولية التي قد يعتقد البعض أنها بسيطة وسهلة ويحتاج الشخص لأن يكون متخصصا في هذا المجال لكنها ضرورية للجميع سواء كان متخصصا أو غير متخصص.



من جانبه، قال مدير إدارة الطوارئ الطبية د.أحمد الشطي، في كلمة مماثلة، ان عدد الخريجين بلغ 76 خريجا من موظفي شركة التجارية العقارية اجتازوا أربع دورات تدريبية، وهي اثنتان باللغة العربية واثنتان باللغة الإنجليزية وذلك خلال ثلاثة أسابيع.



وأشاد بجهود العاملين في إدارة الطوارئ الطبية في خدمة المجتمع، مؤكدا أهمية الإلمام بتلك المهارات والحرص على نشرها لتحقيق شعار «سبع دقائق تنقذ حياة» إذ انها رسالة للمتدربين حول كيفية التعامل مع الحالات الطارئة لإنقاذ شخص.