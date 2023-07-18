عاطف رمضان



أكد نائب رئيس فريق الضبطية القضائية وعضو لجنة العزاب في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أحمد الشمري أن الفريق تمكن خلال زمن قياسي لا يتجاوز 40 يوما من قطع التيار الكهربائي عن 144 عقارا مخالفا لسكن العزاب في عموم المحافظات، حيث تركزت حملة الفريق بالتنسيق مع لجنة التصدي لظاهرة العزاب على عقارات العزاب والتي تتكدس بها عمالة مخالفة وتعديات على شبكة الكهرباء.



وقال الشمري، في تصريح لـ «الأنباء»، إن الحملات مستمرة خلال فصل الصيف ولن تتوانى الوزارة في ضبط التعديات التي تشكل خطرا على ارواح الناس وسلامة الشبكة، مشيرا إلى ان اكثر من 90% من تلك العقارات توجد بها تمديدات عشوائية وبيوت صفيح تشكل خطرا على العقارات.



وأشار الى ان فريق الضبطية بالتنسيق مع القطاعات المعنية يقوم بشن حملات مستمرة لضبط التعديات على شبكة الكهرباء والمياه، حيث إن الفترة المقبلة ستشهد وتيرة متسارعة بقطع التيار الكهربائي عن العقارات المخالفة.



ونصح ملاك عقارات العزاب والمستثمر الاجنبي بضرورة تعديل وضع العقارات وسرعة الاخلاء قبل وصول الفرق الميدانية والمشكلة من عدة جهات مثل البلدية ووزارات الداخلية والكهرباء والأشغال والهيئة العامة للبيئة و«القوى العاملة».