

نعت الأمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ببالغ الحزن والأسى المغفور له بإذن الله تعالى الأمين العام المساعد لقطاع الآثار الإسلامية في المجلس سابقا عبدالكريم الغضبان الذي انتقل إلى جوار ربه بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإنجاز.



ونقلت الأمانة العامة في بيان صحافي أمس تعازي وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري لذوي الفقيد ومحبيه ولأسرة المجلس الوطني على هذا المصاب الجلل، سائلا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.



وأشارت إلى أن الفقيد، رحمه الله، عمل خلال مسيرته في دار الآثار الإسلامية منذ عام 1984 وتدرج فيها حتى أصبح مدير إدارة المعارض والبرامج التعليمية، ثم شغل عام 2015 منصب الأمين العام المساعد لقطاع الآثار الإسلامية في المجلس الوطني للثقافة ترك خلالها بصمات مضيئة في خدمة الثقافة بالكويت.