وكالات: توقفت كل الرحلات من وإلى مطار أربيل الدولي، حسبما أفاد مصدر في جوازات مطار بغداد لقناة "العربية - الحدث"، ، مشيراً إلى وجود إجراء أمني داخل المطار.



ونقلت وسائل إعلام عراقية عن مصدر مطلع في كردستان العراق قوله إن سبب تعليق الطيران في مطاري أربيل والسليمانية يعود لوجود طائرة مسيرة كانت تحلق فوق سماء المطار.



وأكد أن قرار تعليق الرحلات سيستمر لغاية الساعة 12 ليلاً بالتوقيت المحلي وقد يمتد لفترة أطول.



كذلك لفت المصدر إلى أن قرار إغلاق مطار السليمانية جاء أيضاً لأسباب أمنية.



وفي وقت سابق من اليوم أفاد مصدر أمني، بتوقف الرحلات الجوية في مطاري أربيل والسليمانية بإقليم كردستان.