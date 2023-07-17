محمد الجلاهمة

قال مصدر امني لـ« الأنباء» انه ورد بلاغ من غرفة العمليات بوجود شخص نائم داخل مركبته عند اشارة منطقة القصر مع منطقة سعد العبدالله، ولدى تعامل الدورية مع البلاغ اتضح ان الشخص بحالة غير طبيعية ومغمى عليه فتم نقله عن طريق اسعاف 609 الى مستشفى الجهراء لتلقي العلاج، وبتفتيش المركبة وجد بها (7) اكياس حشيش وسيجارة يشتبه انها ملغومة بحشيش و10 أكياس صغيرة كيميكال وكيس كبير شبو وكيس شبو صغير ورق رشيد وادوات للتعاطي وميزان حساس و اكياس فارغة وتم وضع حراسة على الشباب تمهيدا لإحالته إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.