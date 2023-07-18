هاني شمس : البرنامج به جانب إنشائي أكثر من العملي وما هو دور مجلس التخطيط وهناك غياب للقيادات التنفيذية في الوزارات وكان هناك الفساد الإداري إضافة للفساد المالي وللأسف أتت الحكومة بالدين العام وهو أمر مرفرض والحكومة تأتي بالدين العام وترفض إسقاط قروض المواطنين ولا تسمعوا كلام البنك الدولي وفرض الضرائب ضرر للمواطن

ماجد المطيري : برنامج الحكومة عناوين عريضة بدون تفاصيل ونحن مع الحكومة إذا قدمت قوانين شعبية في صالح الناس وأنا ضد قانون الضريبة والقيمة المضافة وزيادة الرسوم وعلى الوزراء القيام بزيارات للمناطق الجنوبية للتعرف على مشاكلها والحكومة لم تتطرق للإصلاح السياسي رغم وجود مقترح مفوضية الانتخابات

محمد هايف : الانتقادات الشديدة لبرنامج عمل الحكومة في صالحها فنحن نكمل بعضنا وانا مع استقالة الوزير اذا كان غير قادر على العمل وقضية مدارس الأفق جربت في عدة دول وفشلت ونحن لدينا مدارس خاصة ناجحة وواضح أن هناك مناقصة أو ما شابه ذلك في هذا الأمر ويجب تطوير قضية مكافحة الفساد ولم يتم التطرق للوحدة الوطنية

عبدالوهاب العيسى : يجب أن يستقر مجلس الوزراء أولاً وأنا اقترحت إلغاء مناصب الوكلاء المساعدين والاكتفاء بنائبين للوزير فقط أحدهما للشؤون الإدارية والمالية والآخر للأمور الفنية ويجب توحيد المؤسسات الاقتصادية في جهة واحدة والصندوق السيادي للاستثمار الداخلي أمر في غاية الأهمية لكن لا يجب تمويله من صندوق الأجيال وقضية الدين العام تربط بالصندوق السيادي

بدر سيار : قطعنا عهوداً للمواطنين بأننا لن نتخلى عنهم ولذلك لن نخذلهم ومن المؤسف أن تبادر الحكومة بفرض الرسوم والضرائب على المواطنين ونتمنى أن تعيد الحكومة النظر في هذا النهج

مرزوق الحبيني : بودي أن أصدق أن الحكومة تستمر وتنفذ برنامجها الذي لم يتطرق لأهم مشكلة وهي الاستقرار السياسي ورئيس الوزراء نفسه شكل كم حكومة في فترات وجيزة ومع ذلك الحكومة تأتي ببرنامج لفرض الضرائب وزيادة الرسوم فقط وكم برنامج عمل سابق قدم ونوقش ولم ينفذ لعدم وجود الاستقرار السياسي

بدر الملا : أسجل تحفظي على البرنامج الذي يراد منه وضع سمو رئيس الوزراء في مواجهة البرلمان وهل وزير المالية شرح للحكومة قضية العجز الاكتواري والدين العام ليس لدي مشكلة فيه لكن ربطه بمشاريع غير مضافة وغير موجودة وهذا تضليل وهناك عدم وضوح بين القرارات والقوانين وهناك تناقضات في البرنامج الذي يجب إعادته للحكومة

عبدالكريم الكندري : أوجه 3 نصائح لرئيس الوزراء عدل برنامج العمل ورتب وضع الحكومة وسكن الوظائف الشاغرة حتى تتمكن من تنفيذ عملك.. والبرنامج كل ما فيه سوف نقوم وسوف نعمل والبرنامج يركز فقط على الأمور المالية وأين باقي الوزارات وأين الوظائف وغيرها والناس ونحن مع رئيس الوزراء من أجل الناس أنفسهم والفرص محدودة

داود معرفي : هل الحكومة تريد فرض هذا البرنامج علينا وعلى المواطنين وهل هذه الخطة هي طموح المواطن وأغلب النقاط مدة تنفيذها بعد 4 سنوات ولذلك يجب تعديل المسار بشكل سريع وصحيح وكل الأمور التي بها أعباء على المواطن تنفذ بأول سنة وهل الحكومة تعلم بالسموم التي تأتي من المرادم والوضع الترفيهي ورد فقط على الورق

أسامة الشاهين : صياغة الرؤية الحكومية تقليدية اعتيادية والسؤال وإن كانت الخطة طموحة فمن سينفذها؟ والمجلس لن يقبل بتحميل الميزانية للديون وللأسف الكويت أصبحت طاردة وأصبحنا ننتظر العطل للسفر إلى بلدان أخرى لافتقار البلاد إلى أماكن للترفيه وأحيي التوجه لحماية المواطن من الرسوم

فهد المسعود: بين البرنامج الحكومي الحالي والسابق حوالي ستة أشهر والأمر يوضح عدم وجود الرؤية لذلك البرنامج افتقر إلى ربط المشاريع بالميزانية.. والميزانية كلها عجوزات والحكومة لم تقدم حلولاً مستدامة ثم تأتي وتطلب الدين العام الذي لم تحدد كيفية إيراداته للميزانية ولا توجد رؤية حول التعليم لأن مخرجاته في آخر المستويات

شعيب شعبان : البرنامج يخلو من أي إصلاح سياسي ومن الجيد أن يشارك القطاع الخاص بدفع رواتب للمواطنين لكن كيف نؤمن الاستقرار الوظيفي للمواطن في القطاع الخاص وواضح أن هناك قوى تسعى لعدم الاستقرار السياسي والمجلس أقر قانونين مهمين في جلسة واحدة وأي قرار ضد الشعب الكويتي فمنصة الاستجواب جاهزة وجيب المواطن خط أحمر

خالد العتيبي : هذا برنامج انحراف المسار لأنه لم يحتو على قضايا الإصلاح السياسي والحكومة وضعت السم ونسيت العسل ونحن لن نقبل تحت أي ذريعة بالمساس بجيب المواطنين أو رفع الرسوم عليهم والمشاريع التنموية الواردة ما هو ضمان عوائدها ولا يمكن القبول بالدين العام والحكومة عاجزة عن مراقبة الأسعار

حمد المطر : أساس التعاون مع الحكومة هو الإنجاز والبرنامج هو جسر الثقة المفقود منذ زمن وأنا كنت أتوقع أن يقوم كل وزير بشرح برنامج وزارته وهناك عدد كبير من الخريجين يحتاجون لوظائف والسؤال من سيقوم بتنفيذ البرنامج وتعزيز الإيرادات غير موجود في البرنامج والتربية كلها بالوكالة فكيف نتحدث عن التنمية؟

أسامة الزيد : أشيد بالممارسة الديموقراطية الراقية حول تقديم برنامج الحكومة ومناقشته نيابياً وأقترح إحالته لإحدى اللجان لدراسته وأهم أمر لم يتضمنه البرنامج هو التضخم الذي وصل إلى 38% قياساً لآخر زيادة في الرواتب التي حصلت عام 2011 وقضية معيشة المواطنين أمر مهم والدين العام ليس خطيئة لكن التوقيت خطأ

أحمد لاري : البرنامج جيد وشامل والحكومة التزمت بالدستور وما ذكره رئيس الوزراء حول متابعة التنفيذ أمر جيد أيضاً لكن الأهم من وضع البرنامج هو تنفيذه والتوجه العام هو ضد ومعارضة الدين العام والبرنامج لم يتطرق للأمن والسياسة الخارجية ونحن نشيد بجهود الأجهزة الأمنية ولابد من رفع معدلات الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين إلى ألف دينار

جنان بوشهري : المجالس السابقة رفضت قانون الدين العام فما الحل؟ ولماذا تحول موضوع المدينة الترفيهية من ممارسة إلى مناقصة؟ وكذلك موضوع جزر جسر جابر لم تستغل.. وأثرت موضوع المطار الجديد والثغرات الأمنية والحكومة لم ترد على ذلك.. وما إجراءات حماية المتقاعدين وحماية الطفل والأسرة؟

مبارك الحجرف: عنوان برنامج عمل الحكومة يحمل عنوان تعديل المسار والسؤال عن أي مسار نتحدث في ظل استقالات وزراء والمنصب الوزاري أصبح طارداً وهذا يدعو لتطوير العمل البرلماني في ظل أجواء سياسية غير مستقرة لان البرنامج لا يحمل طموحات وتخلى عن تحسين معيشة المواطن

حمد المدلج : البرنامج يحتوي على إيجابيات من خلال إنشاء الصندوق السيادي لكن أوجه الصرف يجب أن تكون معروفة والصندوق يجب أن يكون بقانون وقضية الدين العام غير واضحة والمردود على الميزانية غير مفهوم وكيف يمكن تطبيق الضريبة على الشركات؟

مهند الساير : البرنامج وإن كان نوعياً لكنه إنشائي وإجراءات الحكومة بها تناقض واضح من خلال نقل تبعية مسؤولية ميناء مبارك ولماذا لا يقوم كل وزير بشرح خطة وزارته؟ ومشروع سكك الحديد يبدأ من الجنوب ولدينا مشرع تنموي كبير في الشمال

عبدالله المضف : برامج عمل الحكومة تحتاج إلى معايير أولها تحديد مدد زمنية ومبالغ مالية مرصودة ومن الواجب معرفة الكلفة على المال العام وعدد الوظائف والمحور المالي وزيره مستقيل وكذلك المحور التعليمي وزيره مستقيل

حسن جوهر : هل برنامج عمل الحكومة وأولويات الحكومة تتناسب مع متطلبات الشعب والوضع السياسي الحالي ونتاج الانتخابات؟ بالطبع لا .. وإذا كان البرنامج يقوم على الدين العام وزيادة الرسوم على المواطنين فهذا خط أحمر لن نقبل به

متعب الرثعان : برنامج عمل الحكومة طموح لكن نحن نحتاج إلى مكافحة الفساد ووجود إدارة طموحة وشابة وأن تكون المشاريع الواردة في البرنامج بها منافسة حتى تعود الثقة من قبل الشعب ولابد من الاهتمام بقطاع الشباب

شعيب المويزري : برنامج عمل الحكومة يوضح حالة عدم التوازن ويذهب لخصخصة القطاعات دون مراعاة أحوال المتقاعدين والمواطنين والبلد يعاني من نقص الكهرباء والحكومة تريد خصخصة هذا القطاع لصالح مجموعة من التجار

مجلس الأمة يباشر مناقشة برنامج عمل الحكومة

رئيس مجلس الوزراء: برنامج عمل الحكومة هو وثيقة تعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وترسيخ لقواعد العمل المشترك

رئيس الوزراء: حبانا الله بوطن نستظل برغد العيش به وننعم بأمنه وأمانه ما يستوجب الشكر للمنعم وتضافر الجهود وتلاحم السواعد للعمل على استمرار رفعة البلاد وتحقيق آمال المواطنين

رئيس الوزراء: تكريساً لمبدأ التعاون بين السلطتين قدمت الحكومة برنامج عملها يحتوي على الأولويات وفق نهج علمي تحقيقاً لعملية التنمية

رئيس الوزراء: أبرز المشاريع الاقتصادية تقوم على أساس تنويع الاقتصاد وتحقيق التنمية آخذين بعين الاعتبار سبل تحسين مستوى المعيشة بالنسبة للمواطنين

الوزير سعد البراك : برنامج عمل الحكومة يقوم على أسس تنطلق من رؤية 2035 من خلال توفير فرص العمل والحفاظ على رفاهية المواطن ومستواه المعيشي وعمل حكومي منتج

سعد البراك : تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي

سعد البراك : بناء اقتصاد متقدم ومزدهر ورعاية رأس المال البشري وتحسين جودة المعيشة وتحسين البنية التحتية والخدمية